BL : le Bayern Munich atomise Bochum, Dortmund et Leipzig s’en sortent, Hoffenheim enchaîne

La cinquième journée de Bundesliga se poursuivait, ce samedi, avec cinq rencontres programmées à 15h30. Devant son public, à l’Allianz Arena, le Bayern Munich n’a fait qu’une bouchée de Bochum (7-0). Portés par les réalisations de Choupo-Moting (4e), Kane (12e, 53e, 88e), De Ligt (29e), Sané (38e) et Tel (81e), les Bavarois ont retrouvé le chemin de la victoire après un nul concédé contre le Bayer Leverkusen, le week-end dernier. Grâce à ce succès, les hommes de Thomas Tuchel reprennent la tête de la Bundesliga. Dans les autres rencontres de l’après-midi, Hoffenheim s’est imposé (2-0) sur la pelouse de l’Union Berlin grâce aux réalisations signées Kramaric (22e, sp) et Beier (38e).

De son côté, le RB Leipzig a arraché la victoire sur le terrain de Gladbach. A l’entrée du dernier quart d’heure, Timo Werner trouvait la faille et permettait ainsi aux siens de l’emporter. Défait par le Paris Saint-Germain en milieu de semaine, le Borussia Dortmund a, quant à lui, retrouvé le sourire contre Wolfsburg (1-0) grâce à un but de Marco Reus dans la dernière demi-heure de jeu (69e). Enfin, Augsbourg, porté par le doublé de Demirovic, est venu à bout de Mayence (2-1). Au classement, le Bayern occupe la première place, juste devant le VfB Stuttgart, le RB Leipzig et Hoffenheim. En bas, Mayence est lanterne rouge, à égalité de points avec Darmstadt, dix-septième, et Cologne, seizième.

Tous les résultats de 15h30

Union Berlin 0-2 Hoffenheim : Kramaric (22e, sp) et Beier (38e)

Augsbourg 2-1 Mayence : Demirovic (15e, 45e) / Ajorque (6e)

Borussia Dortmund 1-0 Wolfsburg : Reus (69e)

Borussia M’Gladbach 0-1 RB Leipzig : Werner (75e)

Bayern Munich 7-0 Bochum : Choupo-Moting (4e), Kane (12e, 53e, sp, 88e), De Ligt (29e), Sané (38e) et Tel (81e)