Kappa n'équipera plus Naples !

Nous vous en parlions déjà il y a quelques semaines et c'est désormais officiel, Kappa et le Napoli viennent d'annoncer la fin de leur collaboration. La marque italienne n'équipera donc plus le club présidé par Aurelio De Laurentiis.

Alors que de nombreux clubs et équipementiers profitent de cette fin de saison pour dévoiler de nouveaux maillots en vue de la saison prochaine, Naples n'a même pas d'équipementier officiel pour la rentrée. Cependant, ce ne serait tardé puisque selon la presse locale, Castore et EA7 - qui est la gamme sport d'Emporio Armani - auraient fait part de leur intérêt pour collaborer avec le club napolitain.

Cette séparation marque véritablement la fin d'une ère puisque Kappa équipait Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers depuis la saison 2015-2016 après avoir succédé à l'équipementier Macron. C'est donc une longue histoire qui prend fin aujourd'hui puisque la marque de Turin a également vécu les heures les plus sombres du club en Serie C entre 2004 et 2006. Ces dernières années, le Napoli est revenu sur le devant de la scène en Italie et c'est donc tout naturellement que le club souhaite changer de dimension sur le plan marketing.

« Ça fait longtemps qu’on s’est rencontrés pour la première fois, mais c’est comme si le temps n’était jamais passé... Et maintenant nous sommes toujours là et nous voulons dire merci pour tout cela. Merci pour les craintes que nous avons vécues, pour les émotions que nous avons vécues, pour ceux qui ont toujours été là, et merci à ceux qui sont partis mais qui seront toujours avec nous. Merci pour les rêves qui se sont réalisés, et pour chaque rêve suivant. » C'est le message que l'équipementier adresse à Naples en guise d'adieu avec une vidéo retraçant leur histoire commune, des exploits napolitains su stade San Paolo rebaptisé Diego Armando Maradona à la mort de ce dernier, jusqu'à la dernière collaboration avec Marcelo Burlon.

Il faudra donc surveiller de près la situation des deux anciens acolytes puisque selon les rumeurs, Naples aimerait signer un contrat à court terme pour produire ses propres équipements à l'avenir, alors que Kappa vient de perdre son club phare et pourrait donc se montrer agressif sur le marché.