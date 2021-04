EA7 pourrait devenir le prochain équipementier de Naples

En fin de contrat avec l'équipementier italien Kappa à l'issue de cette saison, Naples est l'un des clubs les plus convoités sur le marché et après Castore qui avait montré son intérêt il y a quelques mois, c'est au tour de EA7 de le faire.

https://t.co/ViDZ3lDwuf Nuova maglia Napoli, rilancio di EA7! Trattativa a buon punto, i dettagli [ESCLUSIVA] — CalcioNapoli24.it (@CalcioNapoli24) April 27, 2021

EA7 a été lancé en 2012 pour être la nouvelle gamme sport d'Emporio Armani, apportant un côté sportswear à la grande maison de mode italienne. Cette collection Armani est connue pour être extrêmement portée par les plus jeunes générations mais aussi par de grands athlètes italiens. Les relations entre le monde de la mode et du football se sont bien développées ces dernières années comme nous le disait David Bellion dans une interview sur son après-carrière. Ainsi, de plus en plus de collaborations ont lieu et le club de Naples s'est même allié à Marcelo Burlon il y a quelques jours pour confectionner un maillot s'apparentant à une vraie pièce de mode.

Naples ne fait pas les choses à moitié et pourrait devenir le premier club équipé par une marque de mode si l'on en croit les informations de CalcioNapoli24 qui évoque des pourparlers déjà avancés qui pourraient mener sur la signature d'un contrat assez court qui offrirait la possibilité à Naples de produire ses propres équipements à l'avenir. Cette décision serait très audacieuse tant les clubs courent habituellement derrière des contrats astronomiques que pourraient leur proposer les géants de l'industrie.