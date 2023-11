L’Union Berlin se sépare d’Urs Fischer

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel. Ce mercredi, l’Union Berlin et Urs Fischer ont décidé de mettre fin «d’un commun accord» à leur collaboration. Le technicien allemand paye notamment les frais des derniers mauvais résultats de son équipe, quatrième de son groupe en Ligue des champions et actuellement lanterne rouge de Bundesliga avec seulement 6 points récoltés en 11 journées. Après avoir décroché une montée dans l’élite en 2018 avant de qualifier les «Hommes de Fer» pour la première fois de leur histoire en C1 à l’issue de l’exercice précédent, le coach suisse sort par la petite porte.

«J’ai récemment fait savoir qu’Urs Fischer était un excellent entraîneur et j’en reste absolument convaincu. Sa personnalité et son travail fructueux ont caractérisé notre club ces dernières années. Ensemble, nous sommes arrivés à la conclusion que le moment était venu de prendre un autre chemin. C’est un moment très triste, non seulement pour moi personnellement, mais aussi pour toute la famille de l’Union. Urs Fischer nous quittent en tant qu’ami que nous accueillerons toujours à bras ouverts», a déclaré Dirk Zingler, le président de la formation berlinoise dans un communiqué officiel.