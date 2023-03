Le monde entier trolle l’OM après sa nouvelle humiliation, l’Espagne en ébullition pour le Clasico

La planète foot se moque de l’OM

La suite après cette publicité

Après Carquefou, Quevilly, Canet-en-Rousillon, Andrézieux pour ne citer qu’eux, l’Olympique de Marseille rajoute une nouvelle humiliation en Coupe de France à son palmarès. Hier, le club phocéen s’est fait éliminer en quart de finale de Coupe de France par Annecy. Un match fou avec une égalisation à la dernière seconde du jeune François-Régis Mughe qui a permis aux hommes de Tudor d’arracher la séance de tir au but. Mais au bout du suspens, ce sont les pensionnaires de Ligue 2 qui ont décroché leur billet pour la demi-finale. Le quotidien régional La Provence pousse un coup de gueule sur sa Une et parle de «honte». Pour La Marseillaise, «l’OM tombe de haut». L’heure est évidemment à la fête en Haute-Savoie. Pour le Dauphiné libéré, cet exploit est «magnifique». En ce jeudi matin, l’OM est moqué un peu partout dans le monde. Le journal L’Équipe trolle les Olympiens: «Annecy héroïque, l’OM au fond du lac», peut-on lire dans l’encart du quotidien français. En Argentine, le site El Futbolero se venge et parle de «karma» après que certains supporters marseillais se sont moqués de Léo Messi. Même au Chili, l’élimination de la bande à Alexis Sanchez fait les gros titres. Le site Bolavip Chile relaye l’élimination des hommes de Tudor. En l’espace d’une semaine, l’Olympique de Marseille semble avoir tout perdu.

Le Clasico met le feu à l’Espagne

Le Real Madrid accueille ce soir le FC Barcelone dans le cadre des demi-finales de la Coupe du Roi. Le journal AS nous octroie une superbe Une ce matin avec encore une Coupe que les deux ennemis vont se disputer. Les Blaugranas seront amoindris pour cette rencontre puisque Pedri, Robert Lewandowski et Ousmane Dembélé sont forfaits. Si Xavi a déclaré que la bande à Karim Benzema était les grands favoris, il est tout de même «euphorique» de disputer cette rencontre, comme le placarde le Mundo Deportivo. En Catalogne, on s’attend à une réaction de la part des hommes de Xavi qui traversent une période délicate après l’élimination en Europa League face à Manchester United et la défaite face à Almeria le week-end dernier. «Un Clasico pour réagir», écrit le journal espagnol. Rendez-vous à 21h pour la manche aller de ce choc passionnant.

À lire

Real Madrid : Vinicius Jr a choisi son nouveau numéro de maillot

R.I.P Just Fontaine

Ce jeudi matin, le monde du foot rend un ultime hommage à la légende Just Fontaine, décédé hier à 89 ans. Le journal L’Équipe nous offre cette superbe Une en ce jeudi matin pour saluer une dernière fois celui qui est et restera « Just une légende ». Au-delà de son incroyable record en Coupe du monde, Justo était également un grand homme qui a œuvré pour le football français. On rappelle qu’il était le co-fondateur et le premier président de l’UNFP , le syndicat des footballeurs professionnels. Pour la Dépêche du Midi, c’était « Just le plus grand », toujours avec le prénom de la légende dans le texte. Même la presse espagnole a tenu à rendre un dernier hommage à ce grand monsieur. Dans ses pages intérieures, le journal AS accorde une page à la «légende des coupes du monde». Pour le journal Sport, «la star du foot français s’est éteinte». Qu’il repose en paix désormais.