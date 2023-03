Coupe de France : les joueurs d’Annecy se moquent de l’OM !

La suite après cette publicité

Coup de théâtre au Vélodrome. Alors que les Marseillais arrivaient en forme et qu’ils étaient logiquement favoris pour filer en demies dans cette confrontation face à Annecy, les troupes d’Igor Tudor ont pris la porte. Après un match nul 2-2, c’est aux tirs aux buts que le pensionnaire de Ligue 2 a sorti l’ogre marseillais, créant donc clairement la surprise. Une défaite qui fait beaucoup parler et qui va être une sacrée tâche dans la saison des Marseillais, jusqu’ici plutôt réussie, sur la scène nationale du moins.

« C’est comme une faute professionnelle, on a raté notre chance, on a fait un non-match. Je ne parle même pas des penalties parce qu’un match comme ça on doit le terminer bien avant les penalties. C’est une faute professionnelle, on peut s’en prendre qu’à nous-même, c’est une énorme désillusion, ce n’est pas digne de l’OM, de nous-mêmes. Ce n’est vraiment pas normal », a notamment expliqué Mattéo Guendouzi après la rencontre. Et après ce duel de quarts, du côté d’Annecy, on n’a pas hésité à troller les Marseillais.

Les joueurs d’Annecy font une Mbappé

« Si l’OM se fait éliminer par Annecy, je saute tout nu dans le lac d’Annecy et j’inviterai toute la ville à venir me voir », avait lancé Alexy Bosetti avant le match. Après la rencontre, il s’est exprimé sur Twitter à nouveau : « dimanche 10h du matin au Lac d’Annecy Mohamed Henni. Merci, bonne nuit ». Ce qui n’a d’ailleurs pas fait rire l’influenceur marseillais, qui a répondu : « tu jouais quel poste ce soir ? Je t’ai pas vu ».

Des images diffusées par le club montrent que les joueurs ont repris la fameuse expression de Mbappé « ça c’est une journée de boulot », utilisée par le Bondynois après la victoire parisienne dans le Classique en Ligue 1. « C’est ça le boulot, Kyky y’a pas que toi qui fait le taff », « ça c’est une journée de boulot », « ça c’est une journée de boulot Kyky nous aussi on fait le boulot », peut-on notamment entendre dans le vestiaire d’Annecy. D’autres joueurs eux ont imité le fameux signe du rappeur Jul, emblème de l’OM et de la ville de Marseille. Les Marseillais apprécieront…