Joey Barton au cœur d’une nouvelle polémique surréaliste

Il n’y a pas une semaine où Joey Barton ne fait pas parler de lui en ce moment. Et généralement, ce n’est pas très positif. Un peu plus d’un mois après avoir été viré de Bristol Rovers en 3e division anglaise, l’ancien milieu de terrain s’est fait épingler par les médias anglais après avoir qualifié dans un podcast de «bagarre» le crime raciste qu’ont commis son frère et son cousin en 2005. Il faut croire que cette nouvelle polémique datant de la semaine dernière ne lui a pas suffi puisqu’il vient de se fendre d’une série de tweets où il demande aux femmes de ne pas parler de football masculin et de se concentrer sur le foot féminin.

«Les femmes ne devraient pas parler avec une once d’autorité à propos du football masculin. Allez, soyons sérieux. C’est un sport complètement différent. Si vous n’acceptez pas cela, nous verrons toujours les choses différemment. Le football féminin est en plein essor, c’est fantastique à voir», lâche-t-il sur Twitter avant de poursuivre. «Tout homme qui s’assoit et s’engage à leur côté sur ce sujet est un vendu. Le football c’est une question de niveau et l’opinion de la plupart des hommes n’a que peu de valeur. Peu importe les autres…» Forcément attaqué par des internautes, l’ancien Marseillais de 41 ans répond : «Tout homme qui écoute les commentaires ou les co-commentaires des femmes a besoin de se faire soigner la tête. (…) Heureusement, j’ai joué à un niveau qui me permet de gagner suffisamment pour dire et faire ce que je veux.» Des propos qui ne devraient pas arranger son cas.