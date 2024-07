OL : les investissements pharaoniques sur le mercato inquiètent

La crise des droits TV a été pénalisante pour beaucoup de clubs français ces dernières semaines. Avec le flou autour du diffuseur de la Ligue 1 et des revenus engrangés avec ce deal, plusieurs écuries du championnat de France ont souhaité attendre le dénouement dans ce dossier pour accélérer (ou non) sur le marché des transferts. Mais un club n’a attendu personne et reste le club le plus actif sur le mercato estival 2024-2025 : l’Olympique Lyonnais. Après être passée tout proche de la catastrophe la saison dernière, la formation emmenée par le surprenant Pierre Sage s’est bien relevée.

D’une place de relégable à une place en Coupe d’Europe, le club rhodanien a connu une folle remontée et a pu miser sur son président John Textor pour se montrer très actif sur le mercato hivernal. Et le dirigeant américain est resté dans la continuité des derniers mois puisqu’il a continué les gros investissements cet été. Des investissements permis grâce à la DNCG qui a décidé de n’imposer aucune restriction à l’OL cet été (ce qui n’était pas le cas lors de l’été dernier ni de cet hiver). Résultat, trois nouveaux joueurs ont déjà débarqué à l’OL avec le dernier en date : Georges Mikautadze en provenance du FC Metz.

Plus de 125 millions dépensés, 4,75 millions de ventes…

L’attaquant géorgien, qui a fait faux bond à Monaco à la dernière minute, a débarqué pour 18,5 millions d’euros (plus 4,5 millions de bonus et 15% à la revente). Une grosse somme qui vient s’ajouter aux 31,9 millions dépensés pour Moussa Niakhaté et au 8 millions pour Abner Vinicius. Mais ce n’est pas tout puisque cet été, l’OL a aussi décidé de lever l’option d’achat d’Orel Mangala (23,4 millions), Ernest Nuamah (28,5 millions), Mama Baldé (6 millions), Caleta-Car (3,59 millions). Au total, Lyon a déjà dépensé plus de 125 millions d’euros cet été personne ne fait mieux en Europe pour le moment. Et c’est un problème puisque la balance des transferts est très largement déséquilibrée.

Dans son édition du jour, Le Progrès rappelle que l’OL s’est engagé à vendre pour plus de 100 millions cet été pour que la DNCG le laisse tranquille. Pour le moment, seul Skelly Alvero a quitté le navire contre 4,75 millions. C’est tout. Rayan Cherki, qui se rapproche du Borussia Dortmund, va aussi rapporter une somme intéressante, mais les autres joueurs sur la liste des départs (Dejan Lovren, Paul Akouokou, Amin Sarr et Sinaly Diomandé) ne devraient pas permettre du tout d’atteindre les 100 millions. Et cela a de quoi inquiéter. Les chances de voir l’OL tenir ses engagements devant la DNCG sont minces sauf grosse vente inattendue. Le gendarme financier du football français pourrait faire payer l’OL et John Textor si cette promesse de vente n’était pas tenue. Lyon est prévenu…