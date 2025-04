Ligue 1 : les nommés pour le prix Marc-Vivien Foé 2025

La fin de saison approche doucement et avec elle son lot de récompenses collectives et individuelles. Chaque année, le prix Marc-Vivien Foé est un rendez-vous incontournable pour les joueurs africains évoluant en Ligue 1. Ce trophée couronne celui qui, selon un jury rassemblé par RFI et France 24, réalise la meilleure saison dans notre championnat de France. Radio France International vient d’ailleurs de dévoiler les 12 candidats qui se disputeront ce titre honorifique dans quelques semaines pour succéder aux deux derniers lauréats : les Marseillais Chancel Mbemba et Pierre-Emerick Aubameyang.

On retrouve en premier lieu Himad Abdelli, le milieu offensif qui fait la pluie et le beau temps à Angers. L’Algérien de 25 ans est le maître à jouer du SCO, qui n’a pas encore verrouillé sa place en Ligue 1 la saison prochaine. Il fera face à Eliesse Ben Seghir, l’une des révélations de l’exercice côté monégasque. Même s’il est en train de perdre sa place dans le onze de Monaco, l’attaquant ou milieu offensif de 20 ans s’est affirmé, en plus de briller avec le Maroc. Il n’est pas le seul de l’ASM.

Hakimi, le grand favori

On retrouve aussi Lamine Camara (21 ans), inconnu du grand public ou presque en début de saison, et désormais incontournable sous les ordres d’Adi Hütter. Le Sénégalais sera opposé à un compatriote évoluant à Strasbourg, Habib Diarra (21 ans). Le milieu de terrain participe activement à la très belle saison du Racing, dont il est le capitaine, même s’il est actuellement blessé. Yahia Fofana fera partie de la concurrence. À 24 ans, l’Ivoirien réalise un exercice très intéressant dans le but d’Angers.

Son coéquipier en équipe nationale, Evann Guessand (24 ans), aura lui une belle carte à jouer pour ce trophée. Avec l’OGC Nice, l’attaquant accomplit sa plus belle saison depuis qu’il est passé professionnel. Au rayon des attaquants, il y aura aussi Amine Gouiri (25 ans). L’Algérien a redressé la barre depuis son départ de Rennes pour l’OM, où il est rapidement devenu incontournable. Il sera sans doute l’un des favoris, en compagnie d’Achraf Hakimi (26 ans), taulier d’un PSG qui marche sur la France cette saison. Le Marocain est sans doute lui celui qui part avec le plus d’avance dans les sondages.

Qui pour succéder à Aubameyang ?

Moussa Niakhaté (29 ans) est en lice. Raillé en début de saison pour le prix de son transfert, le défenseur central sénégalais s’est imposé sans difficulté dans la charnière de l’OL. Habitué à être cité pour ce trophée, Moses Simon est toujours là du haut de sa 6e saison au FC Nantes. Le Nigérian aura pour derniers adversaires Abdoulaye Touré (31 ans), capitaine du Havre et indéboulonnable de Didier Digard, et la révélation auxerroise. À 24 ans, Hamed Junior Traoré est récompensé. L’attaquant ivoirien est prêté par Bournemouth. Résultat du jury, le 12 mai prochain.