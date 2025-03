Mercato, Fonseca…Matthieu Louis-Jean fait de grandes annonces pour l’OL

Chaque saison, l’OL connaît son lot de rebondissements. Figure de la Ligue 1 au 21e siècle, le club rhodanien sort d’une saison incroyable durant laquelle il est passé de la dernière place au sixième rang dans l’élite, synonyme de qualification en Ligue Europa. Pour continuer de travailler sur ses bases intéressantes, les dirigeants lyonnais avaient décidé de continuer avec Pierre Sage, l’intérimaire qui avait permis à l’OL de réaliser cet incroyable come-back l’an dernier. Pour autant, l’idylle avec l’ancien adjoint d’Habib Beye au Red Star s’est rapidement terminée. Malgré une première partie de saison correcte, le coach de 45 ans n’a pas résisté à une série de mauvais résultats au début de l’année 2025. Débarqué fin janvier, Sage a à peine eu le temps de quitter le Groupama Stadium qu’il a vu son successeur arriver. Fort d’une riche expérience malgré une dernière expérience ratée et de courte durée à l’AC Milan, Paulo Fonseca a ainsi posé ses valises entre Rhône et Saône.

Une arrivée excitante tant le technicien portugais avait brillé dans l’élite durant ses deux saisons sur le banc du LOSC entre 2022 et 2024. Pour autant, encore une fois, rien ne s’est passé comme prévu à Lyon. Lors d’une rencontre sous haute tension et qui s’est soldée par un succès contre Brest, l’ancien tacticien de l’AS Rome a été expulsé après un invraisemblable coup de sang contre Benoît Millot. Dès lors, la LFP a frappé fort et une énorme sanction a été prononcée contre Fonseca malgré ses nombreuses excuses : «suspension ferme avant, pendant et après le match d’accès au banc de touche, aux vestiaires des officiels et de toutes fonctions officielles, jusqu’au 30 novembre 2025 inclus. En outre, jusqu’au 15 septembre 2025 inclus, cette suspension sera assortie avant, pendant et après le match, d’une interdiction d’accès aux vestiaires des joueurs, au terrain, au tunnel et à l’ensemble des couloirs menant aux zones précitées. La sanction prend effet immédiatement.»

Lyon veut alléger la sanction de Paulo Fonseca

Avec ce nouveau chamboulement, les cartes auraient encore pu être rebattues à Lyon. Finalement, le club rhodanien a préféré faire front derrière son entraîneur, qui a été conforté dans son statut d’entraîneur de l’OL. Et alors que c’est désormais Jorge Maciel, son adjoint, qui officie sur le banc lyonnais, les résultats restent satisfaisants avec des Lyonnais septièmes au classement et présents en quarts de finale de Ligue Europa avec une double confrontation haletante à disputer contre Manchester United. Invité dans l’émission "Tant qu’il y aura des Gones" ce lundi, Matthieu Louis-Jean, directeur du recrutement de l’OL, a expliqué qu’un licenciement de Fonseca suite à son pétage de plomb n’avait jamais été une éventualité pour le board lyonnais et que ce dernier travaillait à trouver des recours juridiques pour alléger la lourde sanction prononcée contre Fonseca : «l’équipe travaille bien toute la semaine. Il est clair que l’on préférerait avoir le coach avec nous. On s’adapte et on travaille fort pour réduire cette sanction qui nous paraît disproportionnée. Le coach travaille très bien. Jorge a pris le relais sur le match. Tout le monde doit donner un peu plus. Se séparer du coach après sa sanction ? Ça n’a jamais été le sujet. On soutient le coach. C’est une sanction disproportionnée. Paulo n’aura pas dû faire ça mais sous la pression des matches… On a un service juridique qui travaille sur ça. Les joueurs ont montré que le coach était important. On a le sentiment qu’on est un peu seuls contre tous.»

En parallèle de cette annonce importante, MLJ a également expliqué que l’avenir de l’OL se voyait à travers Paulo Fonseca. Un entraîneur qui semble faire l’unanimité en interne et dont la patte semble clairement traçable depuis son arrivée il y a quelques semaines. «On est dans une dynamique positive, assure Louis-Jean. On est contents de ce que le coach a apporté. L’équipe progresse et ça va être important pour cette fin de saison. Paulo apporte ses compétences. C’est un coach de haut niveau. On voulait passer un cap tactiquement. Il fallait progresser collectivement et défensivement. Il fallait mettre du gel en défense pour aider l’attaque. C’est une question d’expérience. Il a un calme, un leadership…c’était important pour nous. On voit sa patte, on l’a vu sur la première mi-temps à Strasbourg. On veut continuer sur cette dynamique.» Par la suite, le directeur du recrutement des Gones est rentré dans le vif du sujet et a été questionné sur les projets de l’OL sur le marché des transferts.

L’OL va bouger sur toutes les lignes cet été selon Matthieu Louis-Jean

Ayant une épée de Damoclès au-dessus de la tête suite aux lourdes sanctions prononcées par la DNCG à son encontre, le club rhodanien n’en reste pas moins ambitieux. Profitant des connexions établies avec la galaxie Eagle de John Textor, les pensionnaires du Groupama Stadium ont réussi à attirer Thiago Almada cet hiver, sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Une arrivée qui, malgré les recours à son encontre, a été validée par la DNCG et la LFP. Interrogé sur les mouvements prévus cet été, Matthieu Louis-Jean a affirmé que l’OL allait être actif cet été tant sur le plan des départs que sur celui des arrivées : «le recrutement va être beaucoup plus ciblé. On sait qu’on a besoin de certains joueurs, et on sera actifs. Garder une colonne vertébrale ? Exactement. On va bouger sur toutes les lignes. Il y aura quelques départs, il n’y a rien à cacher sur ce point. On veut garder un équilibre. On veut donner de la qualité pour donner de la continuité dans la performance. Je pense qu’on a une identité de jeu prononcée. On veut la conserver. On veut avoir un jeu offensif. On a quelques joueurs créatifs.»

Dans le sens des départs, il est encore difficile de savoir de quoi sera fait l’été des Lyonnais. Alors que de nombreux cadres sont en fin de contrat (Lacazette, Tagliafico), d’autres joueurs à haute valeur marchande risque sûrement de plier bagage après des mois de départs avortés (Cherki, Nuamah). Interrogé sur les plans de l’OL en ce sens, MLJ n’a pas fait dans la langue de bois et a expliqué que des discussions étaient menées pour prolonger Nicolas Tagliafico : «Thiago vient d’arriver, il va rester oui. Mata et Tagliafico ? Ce sont deux joueurs importants. Ils sont des leaders par l’attitude et le professionnalisme. Ce n’est pas le moment de parler de ça. On parle avec les représentants de chaque joueur. On a des objectifs importants et on continue de discuter avec eux. On a deux joueurs de l’équipe championne du monde dans l’équipe donc on veut les garder. La qualification en Ligue des Champions va être primordiale.» Vous l’aurez compris, les prochains mois s’annoncent chargés à Lyon tant sportivement qu’en coulisses.