OL : Eagle Football publie de nouveaux chiffres inquiétants !

Depuis plusieurs mois, l’OL est dans une situation financière peu enviable. Pénalisé par la DNCG et privé de recrutement cet hiver, le club rhodanien pourrait même être relégué administrativement en Ligue 2 si les finances ne se garnissent pas très vite. Et ce ne sont pas les derniers chiffres publiés par Eagle dans son bulletin trimestriel ce lundi qui risquent de rassurer les supporters de l’OL. En effet, dans ce dernier, Eagle Football, la société de John Textor, le président lyonnais, explique que l’endettement net de la société a grimpé à 540 millions d’euros alors qu’il n’était qu’à 463 millions il y a six mois.

Dès lors, la sonnette d’alarme est tirée en cas de déconvenues économiques dans les prochains mois comme l’expliquent les commissaires aux comptes dans ce rapport : «bien que le groupe estime que tout ou partie de ces opérations de financement et de ses nouveaux engagements vis-à-vis des prêteurs soient menés à leur terme, tout retard important ou toute non-réalisation de ces flux de trésorerie pourrait remettre en cause le principe de continuité d’exploitation de la société et de ses filiales.» Dès lors, l’OL va devoir espérer que ces rapports financiers soient bien plus reluisants dans trois mois, lorsque le rapport semestriel sera publié. Le club rhodanien devra, à cette période, également espérer être qualifié pour la prochaine Ligue des Champions…