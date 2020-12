Barça : Ronald Koeman pense à changer de système

Depuis son arrivée au FC Barcelone, Ronald Koeman vit des débuts contrastés. Par moments étincelante sous l'impulsion de ses jeunes talents, son équipe affiche toutefois de cruels manques dans le jeu. À ce jour, l’entraîneur des Culés a eu la possibilité de mettre en oeuvre différents schémas de jeu avec tels ou tels joueurs. En revanche, le choix de son dispositif n’a lui depuis son arrivée jamais changé. Très attaché à son système en 4-2-3-1 dont il avait signalé l’importance auprès de Pjanic, en lui demandant de mieux s’adapter à ce système pour obtenir un temps de jeu plus conséquent, le coach néerlandais pourrait finalement décider d'amener un peu de changement au cours des prochains jours.

Selon les dires du quotidien espagnol Sport ce samedi, l’ancien sélectionneur des Oranjes aurait élaboré une nouvelle feuille de route en étant bien plus flexible dans ses approches tactiques. Dorénavant, il pourrait arrêter de changer de onze à chaque rencontre et pourrait ainsi desceller un noyau dur pour construire une équipe type dans un dispositif qui pourrait être le 4-3-3 et au sein duquel Coutinho, Pedri et Trincao pourraient ainsi avoir un rôle essentiel. Ainsi, le technicien blaugrana pourrait décider de mettre ce dernier en place dès dimanche soir pour la réception de Levante.