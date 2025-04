Ligue des Champions : l’équipe type des quarts de finale retour

La campagne 2024/2025 de la Ligue des Champions se rapproche de son terme et la lutte est de plus en plus intense pour le sacre final. Ce mardi et ce mercredi se tenaient les quarts de finale retour de l’épreuve et nous avons ainsi pu connaître les quatre qualifiés pour le dernier carré. Ainsi, Arsenal, le FC Barcelone, l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain ont respectivement éliminé le Real Madrid, le Borussia Dortmund, le Bayern Munich et Aston Villa. Justement contre les Villans, Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain) a été déterminant dans la qualification parisienne. Si son équipe a perdu 3-2 et qu’il a donc concédé 3 buts, le portier italien a été très bon. Auteur de 5 arrêts, il a notamment été décisif devant Rashford (56e), Tielemans (60e) et Asensio (70e) alors que son équipe était en train de perdre pied.

Son coéquipier Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) a été également important dans ce match dont il a été le premier buteur. Propre techniquement (93% de passes réussies) et remuant dans son couloir, il a été tranchant lors du premier acte quand les Franciliens dominaient les Anglais. Sur le flanc gauche, on retrouve Myles Lewis-Skelly (Arsenal) qui a fait très mal face au Real Madrid lors de la victoire 2-1 des Gunners. Très complémentaire avec Gabriel Martinelli, il a bien bloqué son couloir dans lequel s’est perdu Rodrygo. C’est encore une prestation XXL pour le jeune Anglais. Pour la charnière, l’Inter Milan qui a bien contenu le Bayern Munich (2-2), place deux joueurs. Redoutables tout au long du match, Francesco Acerbi (Inter Milan) et Benjamin Pavard (Inter Milan) ont dominé leur surface et su prendre régulièrement le dessus sur les attaquants allemands. Benjamin Pavard s’est même distingué en marquant le deuxième but milanais.

Le Borussia Dortmund et l’Inter Milan dominent cette équipe

Au milieu de terrain, on retrouve Youri Tielemans (Aston Villa) qui a été excellent lors de la victoire 3-2 des siens contre le Paris Saint-Germain. Provoquant la révolte par son but en première période, il a été le fer de lance du club de Birmingham en initiant de nombreuses actions dangereuses. À ses côtés, nous avons choisi Pascal Gross (Borussia Dortmund) après sa victoire 3-1 contre le FC Barcelone. Dominant l’entrejeu, orientant son équipe et véritable rampe de lancement, l’ancien de Brighton a fait beaucoup de bien aux Marsupiaux. Côté gauche, on retrouve son compère Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) qui a été virevoltant dans son couloir et a fait très mal à Jules Koundé au cours du succès du club allemand.

Son pendant côté droit a aussi mis en difficulté un club espagnol puisqu’il s’agit de Bukayo Saka (Arsenal) qui a été brillant contre le Real Madrid. Certes, cela a mal commencé avec sa panenka manquée contre Thibaut Courtois (13e) mais il a continué de faire mal dans son couloir droit en faisant vivre une sale soirée à David Alaba. Son but en seconde période (65e) a d’ailleurs douché tous les espoirs madrilènes. En attaque, nous avons choisi Lautaro Martinez (Inter Milan). Précieux dos au but et au départ des offensives, l’Argentin a été remuant et tranchant. Sur l’une de ses rares situations, il a marqué pour redonner l’avantage aux Italiens et a été un véritable poison pour le Bayern Munich. Il était d’ailleurs impossible de lui piquer le ballon sans faire faute. Enfin pour l’accompagner, Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) était une évidence. Meilleur buteur de la compétition avec treize buts, le Guinéen reste sur un triplé retentissant face au FC Barcelone et quitte la compétition sur une très belle note.