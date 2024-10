Le PSG réagit à sa condamnation dans le litige qui l’oppose à Kylian Mbappé

La commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel a donc donné raison à Kylian Mbappé dans le litige qui l’oppose au PSG. Le club a refusé de verser les trois derniers mois de salaire (avril, mai et juin 2024) de son ancienne star, ainsi qu’une prime dite de fidélité. Le montant total est énorme. C’est un chèque de 55 M€ qu’il faut signer. Cette somme a d’ailleurs été mis en réserve par les comptables de l’entreprise au cas où les différentes juridictions lui donneraient tort. Bien leur en a pris.

Mais avant de verser ce montant, le club assure que son combat est loin d’être fini. «Maintenant que la Commission d’appel a confirmé l’avis rendu par la Commission Juridique, le PSG a décidé de porter l’affaire devant les juridictions compétentes - tout en continuant à essayer de trouver une solution amiable avec le joueur», assure auprès de RMC ce vendredi un porte-parole du PSG, sitôt le verdict tombé. Désormais, les regards devraient se tourner vers la FFF, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ou plus probablement vers le tribunal des Prud’hommes.

«Le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés» d’après le PSG

Le PSG est certain de son bon droit. «En droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés que le club lui demande simplement d’honorer et de respecter en regard des avantages sans précédent dont il a bénéficié de la part du club pendant sept ans à Paris, poursuit le porte-parole. Le club espère que la parole donnée sera respectée sachant que si le joueur décide malheureusement de poursuivre ce litige, le club sera contraint de le faire juger par les juridictions compétentes et de faire reconnaître le préjudice qu’il a subi et continue de subir du fait de la position incompréhensible de son ancien joueur.»

Selon cette source interne au PSG, il s’agit avant tout d’«une question de bonne foi, d’honnêteté, de maintien des valeurs et de respect de l’institution parisienne et de ses supporters.» Alors que le litige entre les deux parties semblait avoir été réglé durant la saison dernière, après que Mbappé ait été laissé à Paris en guise de "punition" durant la tournée d’été, la fin de l’histoire entre l’attaquant et son ancien club, dont il est le meilleur buteur de l’histoire (235 réalisations), se termine très mal. Le bras de fer judiciaire se poursuit, et pour un moment encore.