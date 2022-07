Everton s’offre Dwight McNeil

En quête d’un milieu de terrain pour renforcer son entrejeu, Everton tient sa nouvelle recrue. Le jeune milieu offensif de Brighton Dwight McNeil (22 ans) vient de s'engager avec la formation de Frank Lampard. Les Toffees ont déboursé plus de 20 millions d'euros pour s'attacher ses services selon la presse anglaise.

«Dwight McNeil a signé à Everton en provenance de Burnley pour un montant non divulgué, l'attaquant signant un contrat de cinq ans jusqu'à la fin juin 2027. Le joueur de 22 ans est la troisième recrue des Blues cet été, après l'arrivée de son ancien coéquipier des Clarets James Tarkowski et le prêt du défenseur portugais Rúben Vinagre», peut-on lire dans le communiqué du club.

✍️ | Dwight McNeil has signed from Burnley for an undisclosed fee, penning a five-year contract until the end of June 2027.