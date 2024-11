OM : Roberto De Zerbi n’a jamais pensé à partir

Roberto De Zerbi a eu cinq jours pour se calmer et digérer la défaite de son Olympique de Marseille contre Auxerre (1-3), à l’Orange Vélodrome, vendredi dernier en Ligue 1. L’entraîneur italien et ses joueurs restés à quai en cette trêve internationale ont repris le chemin de l’entraînement, ce jeudi. Pour rappel, l’ancien coach de Sassuolo et du Shakhtar Donetsk avait indiqué qu’il était prêt à quitter le club phocéen, s’il était le problème, à l’issue de la défaite contre les Auxerrois. « Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome. (…) Si je suis le problème, je suis prêt à partir, je rends mon contrat, je pars sans argent, je m’en fous. Je vis de foot, l’argent et ma carrière sont toujours passés après… »

D’après La Provence, les déclarations d’après-match de De Zerbi n’ont pas inquiété les dirigeants marseillais. Ces derniers ont une grande estime de l’ancien coach de Brighton et ont confiance en lui « depuis le premier jour », selon une source du club. Même raisonnement du côté de « RDZ ». Il s’est étonné que son message n’ait pas été compris, qu’il ait été vu comme un préavis de démission au lieu d’une prise de responsabilités.