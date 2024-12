L’AC Milan a bouclé les prolongations de Mike Maignan et Tijjani Reijnders

Il faisait partie de la pile de dossiers prioritaires de la direction milanaise. Mais d’après la Gazzetta dello Sport, le sujet de la prolongation de Mike Maignan n’en est plus vraiment un. Le journal au papier rose a ainsi dévoilé que tout est quasiment bouclé pour l’international français, initialement sous contrat jusqu’en juin 2026. Il va signer un nouveau bail jusqu’en 2029 et bénéficiera d’une juteuse revalorisation salariale, passant de 3,2 millions d’euros par an, à 5 (hors bonus).

En parallèle, Milan a significativement avancé sur le dossier Tijjani Reijnders. Épatant depuis le début de saison, le Néerlandais va aussi être récompensé d’une prolongation de contrat jusqu’en 2029, qui sera également assortie d’un salaire réévalué à 3,2 millions d’euros (il sera doublé). Selon le quotidien italien, les deux annonces pourraient rapidement tomber. À noter qu’aucune clause libératoire n’a été incluse dans les deux contrats.