Le Barça fait une annonce sur les cas Olmo et Victor

Le FC Barcelone attendra ce samedi pour jouer son premier match de l’année 2025. Pourtant, le club de Joan Laporta fait déjà beaucoup parler de lui. En cause ? Le refus de la Liga d’inscrire Dani Olmo et Pau Víctor dans l’effectif de l’écurie catalane, en raison des finances des Blaugranas. Les Culés tentent tout pour convaincre l’instance espagnole de réguler la situation des deux joueurs, pour le moment en vain. Mais le Barça semble rester confiant. Ce vendredi, Marca informe que l’actuel 3ème du championnat d’Espagne restera silencieux jusqu’à nouvel ordre.

Une conférence de presse devrait néanmoins être donnée si le club obtient gain de cause. « Le Barça nous informe que le club ne parlera pas officiellement jusqu’à ce que les deux joueurs soient enregistrés, par « quelque moyen que ce soit ». Lorsqu’ils seront enregistrés, ce dont le club reste persuadé, Laporta donnera une conférence de presse. Cela peut être aujourd’hui, demain, dimanche… Ils nous le feront savoir quelques heures à l’avance et nous expliquerons tout en direct. Le club insiste sur ce que nous avons expliqué hier : la documentation a été envoyée et c’est maintenant à la LaLiga et à la RFEF de prendre une décision », a écrit le quotidien madrilène.