Gareth Soutghate démonte la rumeur Manchester United

Depuis plusieurs jours, l’avenir de Gareth Southgate est mis sur la table. Le sélectionneur de l’Angleterre, sous contrat jusqu’en décembre prochain avec les Three Lions, est très apprécié du côté de Manchester United et plus précisément de Sir Jim Ratcliffe. Le technicien de 53 ans a donc deux options sur la table. Sauf que le principal intéressé a préféré balayer les rumeurs en conférence de presse, afin de se concentrer exclusivement sur la sélection anglaise.

«Je pense qu’il y a deux choses de mon point de vue, la première est que je suis le sélectionneur de l’Angleterre, je n’ai qu’un seul travail à faire : essayer d’organiser un Championnat d’Europe. Mais avant cela, il y a deux matches importants cette semaine», a d’abord rappelé le sélectionneur anglais, avant d’évoquer la deuxième raison. «Deuxièmement, Manchester United a un manager et je pense que c’est toujours un manque de respect quand il y a un manager en place. Je suis président de la LMA [League Managers’ Association] donc je n’ai pas le temps pour ce genre de choses», a ajouté Southgate. Il faudra patienter pour connaître son avenir.