Angleterre : Gareth Southgate a son destin entre ses mains

«Je pense que nous devrons nous asseoir et réfléchir à cela à la fin du tournoi». Il y a quelques jours, Gareth Southgate a préféré rester évasif en conférence de presse au moment d’évoquer la suite de sa carrière d’entraîneur. Et aujourd’hui la situation n’a pas vraiment changé, le sélectionneur de l’Angleterre ayant plusieurs possibilités sur la table. Évidemment, une bonne performance à l’Euro modifierait certainement beaucoup de choses.

La Fédération anglaise souhaiterait étendre le contrat du tacticien de 53 ans jusqu’au Mondial 2026, prenant fin actuellement en décembre 2024. Ainsi, à l’heure actuelle, l’Euro cet été apparaît - factuellement - comme la dernière chance pour lui d’obtenir un trophée majeur avec les Three Lions, lui qui est arrivé en 2016. Il a donc connu l’échec en finale de l’Euro 2021 contre l’Italie, et en quart de finale du dernier Mondial contre la France. Mais cette année, la nation britannique est l’une des favorites pour le championnat d’Europe, portée par une génération flamboyante avec en figure de proue Jude Bellingham (20 ans).

Le milieu offensif du Real Madrid est l’un des meilleurs joueurs du monde actuellement, et se retrouve aux côtés de joueurs à fort potentiel, comme Bukayo Saka (22 ans), Declan Rice (25 ans) ou encore Phil Foden (23 ans), autour de leaders comme Harry Kane (30 ans) ou encore Kyle Walker (33 ans). La pression est forte sur les épaules du sélectionneur, mais il a toutes les cartes en main pour réussir un beau parcours à l’Euro. D’ailleurs, selon l’ancien sélectionneur anglais David James, Gareth Southgate décidera lui-même s’il doit continuer avec l’Angleterre. «On lui demandera de partir uniquement si l’Angleterre fait un mauvais résultat dans un tournoi. Sinon, c’est à lui de décider», a jugé James pour beIN Sports.

Un avenir à Manchester United pour Southgate ?

L’autre possibilité pour Gareth Southgate après l’Euro serait de poursuivre en club, et pas des moindres. L’ancien joueur d’Aston Villa est particulièrement apprécié par Sir Jim Ratcliffe pour remplacer Erik ten Hag à Manchester United selon le Daily Star et en aurait fait sa priorité. L’homme d’affaires et Sir Dave Brailsford chez INEOS auraient eu les faveurs des légendes des Red Devils pour ce choix.

Gareth Southgate est respecté par les joueurs de Manchester United, et n’hésite pas à lancer les nouveaux, à l’image de Kobbie Mainoo (18 ans), convoqué pour la première fois chez les A cette semaine. Deux options sont donc sur la table pour Gareth Southgate : rester à la tête de la sélection anglaise ou devenir le prochain entraîneur de Manchester United. En attendant de prendre cette décision, le technicien a confié qu’il se concentrait pleinement sur l’Euro et qu’il allait se pencher sur son avenir après.