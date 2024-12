Cinq clubs sont prêts à chiper Dani Olmo au FC Barcelone

C’est le jour J pour Dani Olmo. Arrivé au FC Barcelone l’été dernier en provenance du RB Leipzig, l’attaquant espagnol de 26 ans va savoir ce lundi si son avenir en Catalogne est compromis ou non. Pour rappel le juge Ignacio Fernández de Senespleda du Tribunal de Commerce avait frappé un grand coup le 27 décembre dernier en refusant de maintenir la mesure conservatoire exceptionnelle qui avait été accordée jusque-là au Barça. Cette mesure permettait en effet aux Blaugranas de pouvoir inscrire Olmo en Liga jusqu’au 31 décembre.

En refusant de prolonger cette faveur, la justice espagnole a donc plongé le Barça dans un état d’urgence absolu, même s’il existe deux motifs d’espoir. Le premier est le verdict rendu aujourd’hui par le tribunal saisi dans le cadre d’un autre procès contre LaLiga. S’il est favorable, la faveur exceptionnelle accordée au Barça serait prolongée. Le deuxième espoir est que LaLiga valide le plan proposé par le Barça : à savoir les juteux revenus (120 M€) tirés de la future vente des sièges et loges VIP du futur Spotify Camp Nou à un fonds qatari.

Un autre verdict crucial sera rendu aujourd’hui

Cependant, si le verdict n’est pas bon et que la ligue espagnole rembarre le plan B du Barça, Dani Olmo sera bel et bien libre de s’engager avec le club de son choix dès le mois de janvier. Ce qui serait un énorme coup dur pour les Blaugranas. AS nous rappelle d’ailleurs que cinq clubs seraient prêts à sauter sur l’occasion. Hier, le nom du Paris Saint-Germain a été cité. Le profil d’Olmo collerait parfaitement au style d’un Luis Enrique qui adore les manieurs de cuir et moins Randal Kolo Muani.

Le journal espagnol précise que trois écuries de Premier League sont également sur le coup : Manchester United, Manchester City et Arsenal. Les deux géants de Manchester avaient été cités ces derniers jours, tandis que les Gunners sont en quête de renfort offensif depuis la grosse blessure de Saka. Enfin, le Bayern Munich serait dans le coup lui aussi. La formation bavaroise prépare déjà le futur visage de son attaque et Olmo, qui a connu la Bundesliga à Leipzig, a tout pour plaire.