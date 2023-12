Turquie : le président d’Ankaragücü a démissionné

Lundi, Halil Umut Meler, l’arbitre de la rencontre entre le MKE Ankaragücü et Rizespor (1-1) a été violemment agressé par Faruk Koca, le président d’Ankaragücü, et deux de ses proches. Une scène honteuse qui a indigné tout le monde. Envoyé en prison avec les autres agresseurs, Koca est sorti du silence hier.

«Je présente mes excuses à M. Meler et sa famille, à la communauté des arbitres turcs, aux fans de sports et à notre nation. Mon cerveau est devenu fou (…), je ne me souviens plus de ce que j’ai fait.» Koca a posé sa démission, lui qui a lynché l’arbitre.