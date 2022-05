Le Real Madrid prépare une offre de 120 M€ pour Rafael Leão !

Un chagrin d'amour. Depuis plusieurs mois, voire même années, le Real Madrid drague Kylian Mbappé. En 2017, les Merengues avaient tout fait pour le recruter. Mais le Français avait finalement cédé aux avances du PSG. Malgré tout, les Madrilènes, par le biais de Florentino Pérez, ont continué à courtiser le champion du monde 2018 afin qu'il puisse signer libre en 2022. Ils pensaient y parvenir puisque le rêve du joueur est et a toujours été de jouer dans la capitale espagnole. Mais finalement, il a décidé de prolonger à Paris jusqu'en 2025.

Ce qui a provoqué une rupture entre lui et une bonne partie des supporters du Real Madrid et de la presse espagnole. Du côté du club, pas de réaction officielle de la part du président Florentino Pérez, qui a mouillé le maillot pour recruter la star tricolore. Touché, mais pas coulé, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu, qui avaient décidé de passer la main pour Erling Haaland pensant signer Mbappé, ont décidé d'activer les plans B ce week-end. Lundi, AS a dévoilé une liste de 5 noms. On y retrouve Robert Lewandowski, qui négocie avec le Barça depuis très longtemps.

Le Real Madrid craque pour Leão

Il y a aussi Sadio Mané, Mohamed Salah, Darwin Núñez et Rafael Leão. Et à en croire la presse italienne, les Espagnols ont décidé d'accélérer sur cette piste. Elu meilleur joueur de la saison en Serie A, le Portugais, longtemps courtisé par le PSG, a porté son équipe jusqu'au Scudetto. Auteur de 14 buts et de 10 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues, l'ancien du LOSC a été monstrueux cette année. Forcément, Real Madrid a flashé sur lui. Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport indique que les Madrilènes préparent une offre 120 millions d'euros pour l'attaquant de 22 ans.

Ils comptent profiter de leurs bonnes relations avec la direction lombarde, notamment avec les dossiers Theo Hernandez et Brahim Diaz, pour faciliter cette opération. Toutefois, rien ne dit que celle-ci aboutira. La Gazzetta assure que les Rossoneri, qui ont fixé la clause libératoire du joueur à 150M€, ne sont pas du tout vendeurs. Ils veulent même prolonger son contrat jusqu'en 2026 (le contrat actuel court jusqu'en 2024) avec un salaire de 5 millions d'euros par an à la clé. Comme Mbappé, Rafael Leão pourrait préférer poursuivre son histoire d'amour avec Milan plutôt que d'en débuter une nouvelle avec la Casa Blanca. Un possible coup dur pour le Real Madrid, qui a décidément du mal à séduire.