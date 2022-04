Ligue 2 : Ajaccio enfonce encore Nancy

Le Championnat de National ? Nancy y file tout droit. Dans l'obligation de faire un résultat à domicile, ce lundi contre Ajaccio, pour rester dans la course au maintien, l'ASNL s'est une nouvelle fois inclinée. Après avoir bien tenu en première période, les Rouge et Blanc ont cédé en seconde période après l'ouverture du score d'El Idrissy (1-0, 68e).

En fin de rencontre et réduit à dix après l'exclusion de Bianda (71e), les hommes de Cartier ont concédé le but du break par Bayala (2-0, 85e) et reste logiquement lanterne rouge de Ligue 2, avant d'aller à Sochaux. De leur côté, les Corses remontent au deuxième rang avant de recevoir Pau et font un grand pas vers la Ligue 1, à sept journées de la fin.