AL-Nassr : la folle sortie mystérieuse de Cristiano Ronaldo sur son avenir !

Depuis décembre 2022, Cristiano Ronaldo est un joueur d’Al-Nassr. Après une fin d’aventure en eau de boudin avec Manchester United, la légende portugaise s’est expatriée en Arabie saoudite et a été la première star du projet XXL du pays du Golfe avec le football. Pour autant, habitué à remporter chaque saison des trophées depuis le début de sa carrière, l’attaquant de 40 ans n’a pas la même réussite en Arabie saoudite. Même s’il continue d’empiler les buts, CR7 s’est heurté à Al-Ittihad lors de sa première saison, Al-Hilal lors de sa deuxième puis encore Al-Ittihad cette année.

Un crève-cœur pour le quintuple Ballon d’Or qui n’a remporté que la Coupe arabe des clubs champions en 2023 durant son passage à Riyad. Cette saison, le bilan est encore plus dramatique pour Cristiano Ronaldo. Après avoir encore perdu dans toutes les coupes nationales et avoir échoué en Ligue des Champions asiatique, le club entraîné par Stefano Pioli a terminé le championnat à la 3e place en championnat après une nouvelle défaite ce lundi face à Al-Fateh. La défaite de trop pour Al-Nassr qui ne s’est pas qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Cristiano Ronaldo annonce son départ d’Al-Nassr ?

Ainsi, l’avenir de Cristiano Ronaldo est loin d’être acquis. Toujours appelé avec le Portugal, l’ancien du Real Madrid et de la Juventus Turin est en fin de contrat dans un an et une prolongation avec Al-Nassr n’est toujours pas actée. Meilleur buteur du championnat saoudien pour la deuxième saoudien, le Portugais ne manque pas de courtisans et a même reçu 10 offres loufoques ces derniers jours pour participer à la Coupe du monde des clubs en juin prochain.

Ce lundi, CR7 a même ajouté de l’huile sur le feu avec un message pour le moins énigmatique sur ses réseaux sociaux. En effet, pour le dernier match de la saison, Ronaldo a fait comprendre qu’il était arrivé à la fin d’un chapitre : «ce chapitre est terminé. L’histoire ? Toujours en cours d’écriture. Reconnaissant à tous.» Une manière d’annoncer son départ ? Ou un simple message pour expliquer que la saison est terminée et que l’histoire avec Al-Nassr était encore en cours. Seul le natif de Funchal a la réponse…