PSG : Fabian Ruiz a tranché pour son mercato

Après un bel Euro 2024 avec l’Espagne, Fabian Ruiz (28 ans) a attiré l’attention de nombreux clubs en Europe. Mais Luis Enrique a tout de suite fermé la porte pour le milieu de terrain. Il a incité Paris à ne pas écouter les propositions pour son joueur. Six mois plus tard, l’ancien de Naples a connu des hauts et des bas dans la capitale française, où sa relation avec "Lucho" aurait connu quelques remous.

Malgré tout, il n’est pas question pour lui de changer d’air. C’est ce qu’explique AS ce jeudi matin. Le média ibérique explique que Fabian Ruiz (22 matches toutes compétitions confondues cette saison, 1 but et 1 assist) est heureux à Paris et qu’il estime avoir suffisamment de qualités et de talent pour redresser sa situation. De plus, il a la confiance de son entraîneur, qui compte sur lui pour la suite de la saison.