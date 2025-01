OL : Pierre Sage recadre ses joueurs

De passage face à la presse ce jeudi, Pierre Sage (45 ans) est revenu sur la rencontre de son équipe face à Montpellier le week-end dernier. Malgré un succès 1 à 0, le technicien français n’a pas aimé ce qu’il a vu. Et il en a remis une couche aujourd’hui. «Il fallait remettre de l’allant, du football, tous les éléments qui nous ont manqué contre Montpellier. On veut remettre notre jeu à la hauteur de ce qu’il a été. Le meilleur moyen était de beaucoup jouer cette semaine sur différents espaces et de faire en sorte que les joueurs touchent un maximum le ballon dans des conditions d’adversité. On a fait une très bonne semaine, c’est plutôt encourageant par rapport à la prestation précédente.»

Il a ajouté ensuite : «il faut savoir accepter les critiques. Parfois, on joue bien sans gagner, et parfois, on joue mal et on gagne. Mais on ne peut pas mal jouer sur le long terme et espérer continuer à gagner. Ces critiques sont donc légitimes. Entre le match à Paris, la Coupe de France, les vacances et la reprise, les joueurs ont perdu certaines habitudes et certaines interactions se sont affaiblies. Nous devions recréer du lien et de la compréhension entre eux. Le meilleur moyen de mieux jouer, c’est de bien jouer à l’entraînement.Je pense que le contexte a influencé nos trois derniers matchs, qui n’étaient pas au niveau attendu. Nous nous sommes remis au travail sérieusement, avec une approche studieuse. Il ne suffit pas d’être en action, il faut être efficace collectivement. C’est cette transition que nous devons atteindre.» Une réaction est attendue samedi face à Brest.