LdC, 2e tour de qualifications : Fenerbahçe accroche le Dynamo Kiev

Les qualifications pour la Ligue des Champions se poursuivent avec les résultats des matchs allers du 2e tour qui tombent au compte-gouttes. Un peu plus tôt dans la journée, Plzen est allé s'imposer chez les Finlandais du HJK 2-1. Le Maccabi Haïfa et l'Olympiakos ont eux fait match nul 1-1.

La suite après cette publicité

Un peu plus tard dans la soirée, le Dynamo Kiev et Fenerbahçe se sont quittés sur un score de parité 0-0. Ferencvaros s'est incliné à domicile contre le Slovan Bratislava 2-1, tandis que la rencontre entre Maribor et le Sheriff Tiraspol s'est conclue sur un 0-0. Les matchs retours auront lieu les 26 et 27 juillet.

Les résultats du 2e tour aller :

HJK 1 - 2 Viktoria Plzeň : Radulovic (50e) ; Chory (6e), Kopic (57e)

Maccabi Haïfa 1 - 1 Olympiakos : Haziza (90e+2) ; Zinckernagel (7e)

Dynamo Kiev 0 - 0 Fenerbahçe

Ferencvaros 1 - 2 Slovan Bratislava : Zachariassen (70e) ; Kashia (81e), Barseghyan (86e)

Maribor 0 - 0 Sheriff Tiraspol