OM : Roberto De Zerbi regrette le match nul contre Strasbourg

Accroché par Strasbourg (1-1), l’Olympique de Marseille reste à la deuxième place, mais manque l’occasion de revenir à quelques points du PSG. Après la rencontre, Leonardo Balerdi et Pablo Longoria ont chargé l’arbitrage de Bastien Dechepy, en estimant que ce dernier n’a pas été assez sévère avec les Alsaciens. De son côté, Roberto De Zerbi a préféré évoquer le match et estime que son équipe aurait mérité la victoire.

«On va parler de football, je ne veux pas polémiquer. Il faut parler du match. On a perdu deux points, on méritait plus de choses. On doit se préparer contre Nice. J’étais fier parce qu’on a eu des blessures cette semaine, mais on aurait dû gagner le match. Strasbourg a bien joué, le style était clair, mais avec les problèmes qu’on a eus, c’était un beau match, on méritait la victoire», a-t-il estimé sur DAZN.