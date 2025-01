OM - Strasbourg : les notes du match

Un match pour prendre le large ? Avec les mauvaises performances de Monaco, Lyon et Nice, Marseille avait l’opportunité, ce soir face à Strasbourg, de consolider sa deuxième place du Championnat. Avec quatre points d’avance sur Lille (3e), les Phocéens peuvent creuser l’écart à sept unités et revenir à sept points du PSG, toujours largement leader. L’OM cherchait également à oublier la déception de son élimination dès les 1/16es de finale de Coupe de France face à Lille (1-1, 4-3 t.a.b.). Face aux Olympiens, les Strasbourgeois disposaient d’une certaine marge en Ligue 1. Dixièmes avec six points d’avance sur le barragiste Saint-Étienne, les hommes de Liam Rosenior pourraient, en cas de victoire au Vélodrome, réduire l’écart à trois points avec l’Olympique Lyonnais (6e) et se relancer dans la course à l’Europe.

Habituellement maîtres du jeu, les Marseillais ont peiné à garder le contrôle du ballon en début de match, face à une équipe strasbourgeoise agressive dans les duels. Le pressing intense des Alsaciens a déstabilisé leurs adversaires, comme en témoigne cette erreur de Luis Henrique, dont la passe en retrait vers Højbjerg a trop manqué de précision (21e). Les Strasbourgeois vont ainsi débloquer les compteurs en premier. Dans l’entre-jeu, Santos a repéré l’appel d’Emegha dans le dos des défenseurs centraux marseillais. L’attaquant néerlandais s’est retrouvé seul face à Rulli et a réussi à ouvrir le score (23e, 0-1). Sonnés, les Marseillais n’ont pourtant pas abandonné. A la 38e minute de jeu, Luis Henrique a fait preuve de sa technique aux abords de la surface en déclenchant une frappe puissante qui est passée de justesse à côté du poteau gauche. Malgré quelques autres offensives, le score est resté inchangé avant le retour aux vestiaires.

Marseille réagit, mais ne prend pas l’avantage

Dès le début du deuxième acte, l’OM a tenté de relancer la rencontre. Greenwood, bien inspiré, s’est recentré sur son pied gauche et a enroulé une frappe qui a frôlé le poteau gauche (47e). À l’heure de jeu, les Phocéens ont buté à plusieurs reprises sur Petrovic. Rowe, Merlin et Greenwood se sont déchaînés dans la surface adverse, sans succès. Mais tout vient à point à qui sait attendre. Le jeune Robino Vaz, entré à la pause, a obtenu un penalty après une faute d’Andrey Santos (66e). Il a ainsi été transformé avec brio par Greenwood sous les acclamations du stade (68e, 1-1).

Après l’égalisation, Emegha est parti dans le dos de Balerdi. Le joueur a réussi à frapper, mais son ballon a touché le poteau (72e), laissant quelques sueurs froides à l’OM. En fin de match, Rowe s’est effondré dans la surface après une ouverture de Greenwood et un duel avec Doué, cependant l’arbitre de la rencontre reste impassible (82e). Score final, un but partout. Ce match nul ne profite à aucune des deux équipes. L’OM conserve sa 2e place avec 37 points, mais n’a pas réussi à creuser l’écart sur Lille, qui en compte 32. De son côté, Strasbourg reste 10e avec 24 points.

L’Homme du match

- Santos (7,5) : dans un rôle de sentinelle entre la défense et une ligne de quatre milieux de terrain, le Brésilien s’est révélé efficace dans la protection de sa ligne défensive, notamment sur les longs ballons aériens. Sur l’ouverture du score de son équipe, il alerte parfaitement Emegha grâce à une passe qui transperce le bloc marseillais (23e). Plusieurs fois, il est apparu comme l’étincelle au départ des contres strasbourgeois, comme l’indique le fait qu’il soit l’Alsacien à avoir touché le plus de ballons au cours du premier acte (29). Auteur d’une performance remarquable, il est néanmoins coupable d’une faute évitable sur Vaz qui offre le penalty de l’égalisation aux Marseillais (66e).

Olympique de Marseille

- Rulli (5) : deux arrêts importants (45e et 72e) et quelques parades importantes sur les ballons aériens. En revanche, il ne peut faire grand-chose et rate son duel devant Emegha sur l’ouverture du score alsacienne. Un dernier arrêt important dans les arrêts de jeu (90e+5).

- Cornelius (4) : sa première période aura été compliquée, car il n’a pas toujours réussi à bien se placer aux côtés de Balerdi et Brassier. De la suffisance dans les duels et quelques ballons perdus. Il a été un peu mieux dans le dernier quart d’heure de la première période, avec une belle tête sur corner (38e). Mais cela n’a pas suffi, car il a été remplacé à la mi-temps par Lirola (5). Sans vraiment commettre d’erreur, il n’a pas beaucoup pesé dans cette rencontre, mais s’est montré plus rassurant que Cornelius.

- Balerdi (3,5) : une énorme erreur de relance qui aurait pu coûter un but très bête (17e), il est également fautif sur le but d’Emegha, avec un placement décisif qui laissait à désirer. Il s’est néanmoins ressaisi au fil du match, avec 8 ballons récupérés et 2 interceptions réussies, mais il se fait aussi prendre dans le dos par Emegha, sur une action qui était tout proche de faire but (72e).

- Brassier (5) : de retour dans le onze de départ après cinq matches sans jouer, l’ex-Brestois a été plutôt bon, notamment en seconde période. Car il est également fautif sur l’ouverture du score, mais il s’est ensuite bien débrouillé avec 6 interceptions ce soir, ainsi que deux duels gagnés. Ballon au pied, il a aussi été intéressant pour relancer et trouver ses partenaires offensifs. Un retour à surveiller.

- Luis Henrique (6) : beaucoup de mouvement dans ce match pour le Brésilien, qui a beaucoup combiné avec Nadir et Greenwood, malgré le pressing contant du RCSA durant ce match. Ce qui lui a coûté plusieurs ballons manqués, mais une belle occasion qui a frôlé le poteau (38e). Mais il aura été dans plusieurs bons coups, à l’image de ce bon ballon qui a trouvé le poteau droit de Petrovic (64e). Une partie plutôt réussie pour l’ailier brésilien.

- Nadir (5) : pour sa deuxième titularisation en Ligue 1, le milieu de terrain de 21 ans a été l’un des meilleurs éléments marseillais de la soirée. Beaucoup d’activité et de mouvements avec Greenwood et Rabiot, même s’il a également été en difficulté face au pressing incessant des Strasbourgeois. Il aura été dans les bons coups (16e, 39e), mais aura été plus poussif en deuxième mi-temps. Une titularisation encourageante dans un match difficile. Remplacé par Rowe (61e), qui a été tout de suite présent, mais s’est frotté à Doué (83e). Une action qui a fait débat…

- Hojbjerg (4,5) : à l’image de tout le milieu de terrain phocéen, il n’a pas été au niveau et a été encore bousculé par la stratégie alsacienne, au Vélodrome. Quelques duels gagnés et beaucoup de récupérations de ballons (7), mais cela n’a globalement pas été assez bon pour prendre le dessus sur le bloc adverse. Des coups de pieds arrêtés assez juste cependant.

- Garcia (3) : une bonne interception en début de match (16e), mais le niveau général n’a pas été rassurant. Beaucoup de ballons perdus sur son côté (6), des centres manqués pour un apport offensif assez faible durant le match. Défensivement, il a plusieurs fois été bousculé Doué et Bakwa. Remplacé par Merlin (61e), qui a réalisé une belle entrée avec deux centres intéressants et un sauvetage in extremis devant Emegha (77e).

- Greenwood (6,5) : beaucoup en vue dans ce match, mais ses tentatives ne sont pas réussies. Il a beaucoup combiné avec Nadir et Luis Henrique durant la première période, avant de louper son enroulée du pied gauche (47e). Mais l’Anglais s’est bien rattrapé en convertissant parfaitement son penalty devant Petrovic (68e). Ce qui fait de lui le meilleur buteur du Championnat.

- Rabiot (5,5) : l’international français a eu du mal à être trouvé durant toute la première période. Gêné par le pressing alsacien, il n’a pu se montrer pleinement, à l’image d’ouvertures peu précises vers lui. Cela a été mieux en seconde période, où il a été plus tranchant et avec 5 duels gagnés notamment.

- Maupay (4) : un match compliqué pour l’ex-Marseillais qui a tenté de faire ce qu’il pouvait, mais était bloqué par une puissante défense strasbourgeoise. Il a réussi à créer un peu de danger, mais pas à se créer d’occasion franche. Un match compliqué pour lui, qui n’a touché que 15 ballons ce soir. Remplacé à la mi-temps par Vaz (6,5) : le jeune attaquant marseillais a marqué beaucoup de points ce soir en étant d’abord décisif en obtenant le penalty, puis une belle occasion proche de faire but (79e). De la combativité et de la volonté qui devraient plaire à Roberto De Zerbi.

Strasbourg

- Petrovic (6) : face à un gros pressing marseillais, le portier strasbourgeois a davantage utilisé ses pieds que ses mains en début de partie, montrant de la sérénité et de la précision dans ses relances. Le Serbe a aussi été bon dans l’anticipation, comme lorsqu’il a quitté son but et sa surface de réparation pour venir dégager le ballon devant Greenwood (35e). Sur sa ligne, il a vécu une première période plus que tranquille, puisqu’aucun joueur de De Zerbi n’est venu trouver le cadre. Il a dû attendre la 64e minute pour être mis à contribution, suite au tacle de Sarr qui aurait pu finir au fond de ses filets. Battu sur le penalty de Greenwood, il est tout proche de sortir le ballon (68e).

- Doué (6) : l’Ivoirien a été plus en difficulté que son coéquipier sur le côté gauche. Il a plusieurs fois été pris dans son dos, à l’image de cette passe vers Rabiot (15e), à la suite de laquelle le milieu de terrain avait adressé un centre à ras de terre extrêmement dangereux. Mais le latéral droit a semblé obéir aux mêmes consignes que Ouattara, à savoir venir chercher les offensifs locaux au niveau de la ligne médiane lorsqu’ils étaient dos au jeu. Quand il était pris de vitesse, il n’a pas hésité à faire faute, écopant même d’un carton jaune (28e). Alors que son équipe était plus repliée en deuxième mi-temps, il a semblé plus à l’aise et n’a pas tremblé face à Rowe.

- Sarr (6,5) : le joueur de 19 ans a paru n’avoir qu’une seule tâche ce soir : harceler Maupay. Et le défenseur central l’a fait avec brio, n’hésitant pas à suivre l’avant-centre phocéen jusque dans le rond central lorsque c’était nécessaire (5e). Solide jusqu’au bout, il a réalisé un match très propre, étant le Strasbourgeois à récupérer le plus de ballons (6).

- Doukouré (6) : le joueur formé à Valenciennes est resté proche de Sarr afin de créer une charnière compacte. Dans le un contre un, il a parfois souffert, à l’image de cette action où Greenwood le laisse sur les fesses, sans conséquence néanmoins (22e). L’Anglais aurait de nouveau pu lui faire très mal sur cette frappe non cadrée, puisque l’international espoirs français lui a laissé trop d’angle et de liberté (47e). Il a globalement toujours mis à défaut les attaquants marseillais.

- Ouattara (6,5) : très offensif, le latéral gauche a porté plusieurs fois le danger dans le camp marseillais. Sur le plan défensif, il a réussi à verrouiller son couloir, notamment en se présentant dans le dos de Greenwood et Enrique lorsque les deux Marseillais recevaient le ballon dos au jeu. Sa deuxième moitié de partie a été plus compliquée, et Greenwood est souvent parvenu à utiliser sa zone à son avantage.

- Bakwa (6) : le joueur de 22 ans a certainement été le visiteur le plus discret au Vélodrome. Il est le joueur de son équipe à avoir le moins touché le ballon en première mi-temps, n’ayant eu le cuir dans ses pieds que 9 fois. Plus en vue lors du deuxième acte, le gaucher a multiplié les bons centres, sans succès. Remplacé par Sebas (76e), qui a apporté de la percussion sur le côté gauche.

- Diarra (5,5) : le capitaine de l’équipe de Liam Rosenior a été un homme de l’ombre ce dimanche, rendant une belle copie. Il a plusieurs fois permis aux siens de respirer, surtout au cours des quarante-cinq premières minutes, étant le Strasbourgeois à avoir obtenu le plus de fautes : 3. Toujours aussi solide en deuxième mi-temps, il termine la partie en ayant remporté 4 de ses 6 duels.

- Santos (7,5) : voir ci-dessus

- Nanasi (6,5) : le Suédois a formé un duo jouant de bien mauvais tours à la défense phocéenne. Plusieurs fois, il a accompagné les montées de Ouattara afin d’offrir des solutions, à l’instar de ce centre dangereux repoussé en corner par la défense (31e). Moins visible en seconde période, il n’est toutefois pas loin d’être passeur décisif pour Emegha, mais l’attaquant touche le poteau (72e). Remplacé par Senaya (76e).

- Lemaréchal (5,5) : Aligné en soutien de Emegha, le Français a souvent cherché à alerter son partenaire. Après le but de son équipe, il a fait preuve d’acharnement dans les tâches défensives, à l’image de ce tacle plein d’autorité devant Greenwood (37e), avant de tenter d’empêcher l’Anglais de frapper sur le corner qui a suivi. Très impliqué dans ce rôle, il écope d’un carton jaune après un gros retour sur Maupay (41e). Alors que son équipe était dans le dur en deuxième période et n’arrivait plus à sortir de son camp, il a tenté de porter le ballon en solitaire, comme lors de ce rush qui se termine par une faute de Lirola, qui écope d’un jaune (71e). Sur le côté droit, il a été un fidèle soutien à Doué sur le plan défensif.

- Emegha (6) : Le numéro 10 a fait preuve d’un réalisme remarquable. Très esseulé au cours d’une première période durant laquelle son équipe n’arrivait pas à l’alerter, ses rares ballons ont été assez mal négociés. L’avant-centre a semblé frileux sur le plan technique, à l’image de cette déviation manquée vers Bakwa, qui aurait pu lui offrir un boulevard (20e). Mais il lui a fallu une seule opportunité pour marquer et battre Rulli avec énormément de sang-froid (23e). Toujours peu visible dans le jeu au cours des quarante-cinq dernières minutes, il est tout proche de s’offrir un doublé, une nouvelle fois en face à face avec Rulli, mais il frappe sur le poteau (72e).