Olympique de Marseille : Leonardo Balerdi et Pablo Longoria cartonnent l’arbitrage !

Ce dimanche, la 22e journée de Ligue 1 s’est achevé avec un joli duel entre l’Olympique de Marseille et Strasbourg. Menés par un but d’Emanuel Emegha en première période, les Phocéens sont revenus sur un penalty transformé par Mason Greenwood dans le second acte. Un match conclut sur un score de 1-1 assez logique par rapport à la physionomie de la rencontre. Pour autant, après le match, le capitaine de l’Olympique de Marseille Leonardo Balerdi a dégoupillé après l’arbitrage de Bastien Dechepy.

Estimant que ce dernier n’a pas sanctionné suffisamment les joueurs de Strasbourg dans un match assez haché, il a aussi relevé des situations litigieuses pouvant amener des penalties sur Jonathan Rowe (83e) et Pierre-Emile Hojbjerg (90e +4). Le défenseur argentin n’a pas mâché ses mots au micro de DAZN : «on a fait beaucoup de choses, mais je pense aussi qu’il y a des situations limites. Parfois on essaye de rester calme, mais il y a des situations chaudes et l’arbitre ne siffle pas alors que c’est un penalty clair.» Un autre olympien a largement commenté l’arbitrage à la suite de la rencontre. «Je n’ai compris qu’ici, je ne sais pas, on voit les choses différemment, pas de problème. Mais il y a des choses qui sont évidentes. Quand c’est évident et qu’en plus on a la télévision, on ne peut pas rater des choses comme ça. Après si sur le terrain il n’y a pas le VAR et que l’arbitre doit faire un choix très vite, comme mardi, je comprends qu’il y ait parfois des erreurs humaines. Maintenant le football mondial a investi dans le VAR, pourquoi on ne l’utilise pas ?», a lâché Pierre-Emile Hojbjerg, lui aussi agacé par la soirée.

Pablo Longoria est monté au front

L’ancien du Borussia Dortmund en est allé à signifier un ras-le-bol après des dernières semaines marqués par des situations litigieuses lors de certaines rencontres : «ils ont fait mille fautes et l’arbitre n’a pas sifflé. Il n’a pas sifflé, même pas un peu, il faut mettre un rouge seulement contre nous. Les rouges et les penalties, c’est seulement contre nous, c’est incroyable. Ce sont toujours les mêmes problèmes, toujours.» Un contexte qui touche l’Olympique de Marseille et qui a poussé son président Pablo Longoria à également prendre la parole.

«Je n’aime pas m’exprimer après les matchs, mais basta jusqu’à quand ? Je ne sais pas quelle opinion vous avez, mais l’action du penalty sur Rowe, c’est un scandale. Cela occasionnait un but, et le joueur n’était pas en action de jouer le ballon. Qu’est-ce qu’il faut de plus ? Jusqu’à où on va arriver avec l’Olympique de Marseille ? Je le dis depuis longtemps sur les erreurs, pourquoi la VAR ne s’arrête pas (sur l’action). Une action où il ne joue pas le ballon, il met les mains dans le dos, action manifeste : penalty» a ainsi commenté le dirigeant espagnol.

Ce dernier a ensuite expliqué que le ras-le-bol ne concernait pas uniquement ce match, mais le début de saison. Pour Pablo Longoria, il y a beaucoup de situations où l’arbitrage ne tourne pas du côté des Phocéens : «ça fait trop. Sur trop de matchs, je ne sais pas ce que l’on cherche, si on cherche à pénaliser. Si on se montre critique sur l’arbitrage, on cherche à nous pénaliser encore plus. Je ne comprends pas, il faut dire basta. Je ne me victimise pas. On a changé la dynamique du match, cela arrive à un moment où tu ne peux pas accepter ça. Chaque week-end c’est la même chose. Toute l’équipe est frustrée. Chaque week-end c’est la même chose. Je ne comprends pas ce qu’ils font dans la salle VAR. À un moment, Basta !» Le message est envoyé.