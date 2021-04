Real Madrid : Damien Duff flingue Eden Hazard

Ancien joueur de Chelsea comme Eden Hazard, Damien Duff, milieu de terrain international irlandais de 1998 à 2012, a complètement dézingué l’attaquant belge, aujourd’hui au Real Madrid. Le joueur formé au LOSC continue de faire parler de lui ces dernières semaines à cause de ses blessures à répétition et de son manque de temps de jeu. Duff n’a pas mâché ses mots lorsqu’il fallait évoquer le cas de du Diable Rouge de 30 ans.

«Il a 30 ans, il s'appuie sur la netteté, c'est un dribbleur rapide. Nous savons tous qu'après 30 ans, c'est en descente. Il n'a jamais été un grand professionnel et il n'a jamais eu le dynamisme de Messi et Ronaldo. S'il l'avait fait, vous l'auriez probablement mentionné avec ces deux joueurs. Il s'est présenté à sa première pré-saison au Real Madrid, comme un Galactico de 150 millions, en surpoids. Gros. Appelez-le comme vous voulez. On pourrait dire que tout au long de sa carrière, il a toujours lutté contre son poids. Il a signé au Real Madrid, pour 150 millions, tu arrives en pré-saison avec la forme de ta vie. Et il était en surpoids parce qu'il était en vacances», comme le rapporte AS.