Tottenham : Harry Kane attendu à l'entraînement d'ici la fin de la semaine

Selon The Telegraph, Tottenham s'attend à ce que Harry Kane reprenne l'entraînement collectif d'ici la fin de la semaine, après avoir séché les deux dernières séances. Bien que le club londonien n'ait pas encore communiqué sur l'attitude de son international anglais (61 sélections), certains sources proches du board pensent que Kane reviendra à l'entraînement de présaison pour débuter sa préparation.

Le quotidien anglais rapporte également que la direction des Spurs reste très déçu du comportement de son meilleur buteur la saison dernière (23 buts en Premier League), qui souhaite rejoindre Manchester City à tout prix, et pourrait lui infliger une amende pour ses absences. Le président Daniel Levy devrait prévoir une réunion avec le joueur de 28 ans pour discuter de ses envies de départ et trouver un accord qui puisse satisfaire les deux parties. D'ailleurs, il ne s'est toujours pas entraîné à Hotspur Way, lui qui est revenu de vacances il y a quelques jours après avoir disputé l'Euro 2020 avec l'Angleterre.