Tottenham : Harry Kane encore absent de l'entraînement !

Alors qu'il avait séché l'entraînement collectif lundi, Harry Kane (28 ans) aurait récidivé. Selon le Daily Mail, l'attaquant de Tottenham serait encore absent de la séance de ce mardi matin et confirmerait ses envies de départ. L'international anglais ne souhaiterait plus revêtir le maillot des Spurs pour rejoindre Manchester City, qui serait en négociations avec la direction londonienne.

La suite après cette publicité

Si les Citizens ont proposé une première offre à 117 millions d'euros, le président de Tottenham Daniel Levy ne voudrait pas lâcher le meilleur buteur de Premier League la saison passée pour un chèque inférieur à 187M€. Chelsea serait également entré dans la course pour s'adjuger les services du capitaine des Three Lions (61 sélections, 38 buts) et finaliste du dernier Euro.