Lorient : Benjamin Mendy fait déjà l’unanimité

La suite après cette publicité

Après plus de 700 jours sans avoir foulé une pelouse, Benjamin Mendy a fait son retour à la compétition ce dimanche lors du match nul de son Lorient face à Monaco (2-2). Remplaçant au début du match, l’ancien Monégasque est rentré à la 70e minute sous une ovation chaleureuse de la part du Moustoir qui avait l’air curieuse de le voir à l’œuvre. Plutôt neutre lors de son entrée, il est impliqué dans l’égalisation tardive des siens en adressant un centre parfait vers Isaak Touré. Arrivé chez les Merlus il y a à peine deux mois après avoir été jugé non-coupable de plusieurs viols outre-Manche, Mendy semble déjà faire l’unanimité sur le terrain. Dans des propos rapportées par L’Equipe, son nouvel entraîneur, Régis Le Bris, est revenu sur l’apport du transfuge de Manchester City : «Il va apporter ce qu’il est, comme joueur, beaucoup de choses sur un poste de piston. C’est un poste qu’on a tendance à doubler, car il est extrêmement exigeant sur le plan athlétique. Il y a un couloir entier à occuper sur la partie offensive et sur la partie défensive. "Ben", avec ses qualités de centreur, sera un joueur hyper intéressant pour nous. J’ai tout de suite vu un garçon extrêmement engagé, mais il faut raison garder»

Au-delà du joueur précieux qu’il peut être pour les Bretons cette saison, l’homme semble également être apprécié dans le vestiaire lorientais. Déjà considéré comme un leader vocal par Aiyegun Tosin, ce dernier n’a pas tari d’éloges sur la personne qu’est le champion du monde 2018 : «C’est quelqu’un de très, très bien. Il nous parle beaucoup à l’entraînement. Il nous conseille.» Chez les plus jeunes, le gaucher de 29 ans est également apprécié et jugé presque comme un grand frère. Isaak Touré, arrivé en provenance de l’OM cet été, n’en démord pas : Benjamin Mendy est un renfort de choix pour Lorient cette saison. «Au sein du groupe, c’est lui qui met la bonne humeur, a déclaré l’ancien Havrais en zone mixte. Il parle beaucoup aux jeunes. Il montre l’exemple. On l’a pris pour ses performances. C’est quelqu’un !» Avec toutes ces bonnes ondes autour de lui, nul doute que le contexte lorientais semble être idoine pour Benjamin Mendy qui semble avoir à cœur de reprendre le fil de sa carrière.