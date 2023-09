FC Lorient : le retour déjà décisif de Benjamin Mendy

La suite après cette publicité

15 août 2021, il fallait remonter au début de la saison 2021-2022 de Premier League pour revoir Benjamin Mendy en match officiel, c’était sous le maillot de Manchester City lors de la défaite sur la pelouse de Tottenham (1-0). Depuis, le latéral gauche français a été placé en garde à vue, suspendu jusqu’à nouvel ordre par son club puis incarcéré pour viol et agression sexuelle (dix chefs d’accusation de la part de sept plaignantes). Et après plus de 700 jours et deux procès, les jurés de la cour de Chester avaient ensuite décidé en juillet dernier l’acquittement du champion du monde 2018.

Ce dernier n’aura pas tardé à trouver un point de chute pour sa carrière puisque le FC Lorient annonçait, à la mi-juillet, «la signature pour deux saisons du latéral gauche international français Benjamin Mendy (29 ans)», comme on pouvait le lire dans son communiqué. Une officialisation rapide, puisqu’elle intervient quelques heures après la décision de la justice. En manque de rythme après deux années sans le moindre match en professionnel, l’international tricolore (10 sélections) faisait sa première présence dans le groupe avec la réception de l’AS Monaco pour disputer ses premières minutes sous le maillot orange.

Un retour déjà décisif

Pour cette rencontre de la cinquième journée de Ligue 1, Benjamin Mendy, sur le banc à l’engagement, devait attendre la 70e minute de jeu pour fouler la pelouse du Moustoir, avec une ovation et des applaudissements de la part de ses supporters pour son entrée. Entré à la place de son homologue Vincent Le Goff, le joueur de 29 ans a proposé une copie correcte sur son couloir gauche, malgré quelques inattentions défensives. Dans le temps additionnel de la seconde période, il distillait un long centre précis pour Isaak Touré, monté dans la surface adverse, pour participer à l’action du but égalisateur de Romain Faivre (90+7e). Présent en conférence de presse, Régis Le Bris a d’ailleurs tenu à saluer la performance de ses joueurs. Si le technicien lorientais n’a pas eu de mots directs pour Benjamin Mendy, l’architecte des Merlus a, malgré tout, expliqué que la dernière action où Mendy s’illustre ne devait rien au hasard.

«Un match on le joue jusqu’au bout, on voulait aller dans le dos de cette défense par des passes rapides. On a réussi à le faire très tôt et très bien mais ensuite on l’a fait de manière un peu trop rapide, ce sont des réglages à faire encore. Comme on arrivait plus par le jeu cours, on a eu une petite opportunité, on a profité de l’arrêt de jeu qui permettait à un Monégasque de se soigner, ça nous a permis d’interagir ensemble, on a décidé de mettre des ballons devant le but, ça permettrait d’amener de la dangerosité, il restait quelques minutes donc il fallait aller au plus cours et l’hypothèse s’est vérifiée juste. Après le mérite appartient à 99,9 % aux joueurs», assurait ainsi le coach du FCL avant d’encourager ses joueurs à écrire leur histoire.

«Ce qui compte, c’est de créer la dynamique, la manière de prendre les points c’est autre chose, le tout c’est d’être dans son championnat, de se sentir progresser. Il y a une forme d’acte de naissance autour de l’énergie de l’équipe, de cette volonté de s’arracher jusqu’à la dernière seconde. Il y a une récompense et un marqueur émotionnel qui j’espère sera porteur pour la suite. Cela doit être un engagement à aller encore plus loin pour la suite et c’est ce que se sont dit les joueurs à la fin du match dans une petite bulle collective». Dans cette dynamique naissante, Benjamin Mendy semble, quoi qu’il en soit, avoir pleinement trouvé sa place. La fin d’un long périple douloureux. Le début d’une nouvelle histoire et d’un avenir, espérons le, plus radieux…