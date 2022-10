Ballon d'Or 2022 : le top 10 est connu

Alors qu'on connaît désormais le classement de la 30e à la 11e place du Ballon d'Or 2022, cela nous permet de connaître le top 10. Toujours en course pour la récompense suprême, on retrouve bien évidemment Karim Benzema le grand favori grâce à ses 15 buts en Ligue des Champions, sa victoire dans cette compétition ainsi que son titre en Liga. Ses coéquipiers sous le maillot de la Casa Blanca Luka Modric, Vinicius Junior et Thibaut Courtois sont également dans le top 10.

On note la présence de deux prétendants de poids avec Sadio Mané et Mohamed Salah qui ont réalisé une saison folle avec Liverpool avec une finale de Ligue des Champions, une FA Cup et une Carabao Cup. Le premier a d'ailleurs gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal et le second a été finaliste malheureux avec l'Égypte. Le Français Kylian Mbappé figure dans le top 10 tout comme Robert Lewandowski (FC Barcelone)et les deux joueurs de Manchester City Kevin De Bruyne et Erling Haaland.