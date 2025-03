RC Lens : un Will Still émotif se réjouit de la victoire à Marseille

Ce samedi, le RC Lens a réalisé le hold-up parfait en allant s’imposer sur la pelouse de l’OM. Vaillant et solide défensivement durant toute la rencontre, les Artésiens ont été récompensés en fin de match avec un but précieux de Neil El Aynaoui. Une fin heureuse après quatre défaites de suite dans l’élite et un Will Still qui a récemment dû faire face à des événements compliqués dans sa vie privée avec l’hospitalisation de sa femme. Soulagé après cette belle victoire, le coach lensois est revenu sur ses dernières semaines compliquées au micro de DAZN :

La suite après cette publicité

«C’est énorme, rebondir de quatre défaites qui ont fait mal. On devait se montrer exemplaire dans la combativité. Chapeau au groupe, c’est très fort. Il fallait surperformer dans tous les secteurs. On a cravaché par moment. On est récompensé par ce but. On s’accroche, on se rend compte qu’il y a des choses plus importantes dans la vie que le foot. Ma femme va bien.»