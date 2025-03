Ligue 1 : le RC Lens réalise le hold-up parfait à Marseille

Ce samedi, l’OM n’avait pas d’autres choix qu’une victoire. Face à un RC Lens qui restait sur quatre défaites de suite en Ligue 1, la mission s’annonçait assez aisée pour les hommes de Roberto De Zerbi qui s’étaient octroyé un succès long à se dessiner la semaine passée face à Nantes (2-0). Pour enchaîner à nouveau au Vélodrome, le technicien italien a procédé à de nombreux choix forts. Ainsi, Luis Henrique et Mason Greenwood étaient laissés sur le banc au profit de Bilal Nadir et Amar Dedic. De son côté, Will Still devait composer avec un nombre impressionnant d’absences qui l’ont obligé à se présenter avec un onze remanié. D’entrée, Marseille a eu la mainmise sur la rencontre.

Plus sûrs de leurs forces, les locaux ont rapidement pris leurs aises dans la moitié de terrain adverse. Pourtant, face à un bloc resserré et qui a laissé peu d’espaces, Marseille n’a pas su trouver la faille lors du premier acte. En jambes depuis son arrivée sur la Canebière, Amine Gouiri a été l’élément marseillais le plus dangereux. Auteur d’un enchaînement supersonique, l’Algérien a finalement vu sa frappe être envoyée sur la barre transversale par Ryan (21e). La riposte artésienne ne s’est pas fait attendre, mais Geronimo Rulli s’est parfaitement interposé face à Andy Diouf (26e). Désireux d’ouvrir le score avant la pause pour éviter une mauvaise surprise, Marseille s’est remis à l’attaque, mais Ryan (30e) face à Gouiri, puis la barre transversale face à la tête de Balerdi ont contrecarré ses plans.

Mathew Ryan et Neil El Aynaoui ont offert un succès précieux à Lens

Au retour des vestiaires, Lens a tenu bon. Auteur d’une partie pleine de solidarité et affichant une certaine solidité défensive face à des Marseillais sans grande inspiration, les Artésiens ont même failli faire le coup parfait mais Wesley Saïd a raté son enchaînement face à Rulli (58e). L’OM aurait même pu être réduit à dix suite à la grosse semelle de Valentin Rongier, qui n’a finalement écopé que d’un carton jaune (53e). Toujours pas métamorphosé par l’entrée en jeu de Mason Greenwood et Luis Henrique à la pause, l’OM a gardé le contrôle d’une possession finalement toujours aussi stérile au retour des vestiaires. Auteur d’une seule frappe jusqu’à la 80e minute, Marseille a eu un léger baroud d’honneur en fin de rencontre à l’instar de la reprise de volée de Luis Henrique qui a été parfaitement repoussée par Mathew Ryan (83e). Le gardien australien était finalement l’homme de cette fin de match après avoir encore réalisé une parade géniale face à Neal Maupay (86e).

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 65 25 +46 20 5 0 70 24 2 Marseille 49 25 +22 15 4 6 52 30 3 Nice 46 24 +21 13 7 4 49 28 4 Monaco 44 25 +17 13 5 7 49 32 5 Lille 44 25 +13 12 8 5 40 27 6 Lyon 39 24 +13 11 6 7 44 31 7 Strasbourg 37 24 +6 10 7 7 38 32 8 Lens 36 25 +1 10 6 9 30 29 9 Toulouse 34 25 +5 9 7 9 32 27 Voir le classement complet

Malgré ces deux opportunités, la fin de rencontre marseillaise aura été à la hauteur de leur match : soporifique. Pire encore, la rencontre olympienne a basculé dans le cauchemar en fin de rencontre. Trouvé dans la profondeur sur une longue ouverture, Deiver Machado a dribblé plusieurs défenseurs marseillais dans leur surface avant de servir Neil El Aynaoui en retrait. Le milieu lensois ne s’est pas fait prier pour crucifier l’OM et Geronimo Rulli (0-1, 90+2e). Avec cette défaite, l’OM réalise une très mauvaise opération et paye une rencontre bâclée offensivement. Les Phocéens pourraient voir Nice revenir à deux points à hauteur en cas de victoire ce dimanche contre Lyon. Il faudra faire beaucoup mieux la semaine prochaine sur la pelouse du Paris Saint-Germain. De son côté, Lens retrouve le sourire. En délicatesse depuis plusieurs semaines, les Sang et Or retrouvent la victoire après une victoire vaillante. Lens retrouve la 8e place et revient à 3 points de Lyon, sixième.