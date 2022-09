EdF : Kylian Mbappé a bien pris part aux opérations marketing

La suite après cette publicité

La victoire de Kylian Mbappé ne fait plus de doute. Dans la soirée de lundi, la FFF s'engageait « à réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l’image qui la lie à ses joueurs en sélection », comme expliqué par le biais d'un communiqué. Une issue rendue possible grâce à l'attaquant du PSG de 23 ans, qui était parti au bras de fer avec sa Fédération en refusant, initialement, de participer aux séances photos prévues avec les différents sponsors des Bleus ce mardi.

Preuve que tout est rentré dans l'ordre, et que la 3F a donné satisfaction à la star du football français, Kylian Mbappé a bel et bien participé aux différentes opérations marketing organisées par les partenaires de l'équipe de France. Comme le précise L'Équipe, la séance photo de ce mardi était destinée à offrir les images nécessaires à la réalisation de plusieurs publicités en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar. KM7 peut souffler, Noël Le Graët aussi.