Los Angeles FC : les débuts parfaits de Gareth Bale en MLS !

Hole in One. Recrue star du mercato estival de Los Angeles FC, leader de la conférence ouest en Major League Soccer, Gareth Bale s'offre un nouvel horizon dans sa carrière. Comme le dicton qu'il a popularisé : «Pays de Galles, Golf, Real Madrid : dans cet ordre», Gareth Bale s'est bien plus distingué lors des dernières années sous le maillot du Pays de Galles (qu'il a emmené au Qatar pour la Coupe du monde 2022) ou sur les terrains de golf, qu'avec le maillot du Real Madrid. Pourtant quadruple vainqueur de la Ligue des Champions et précieux pour les Madrilènes entre 2014 et 2018, Gareth Bale s'est perdu sous la tunique merengue. En fin de contrat cet été, il aurait pu revenir à Cardiff mais il a finalement opté pour une expérience aux États-Unis avec Los Angeles FC.

Un choix qu'il a vite valorisé sur le plan sportif. «Je suis ici pour le moyen-long terme. Je ne suis pas venu ici pour six ou douze mois. J'ai encore beaucoup à donner. Je pense que c'est le meilleur endroit pour moi, pour préparer le Mondial et même le prochain Euro avec le Pays de Galles. Je veux laisser une trace ici en MLS, je veux être un joueur important pour ce club et ce championnat» avouait-il deux semaines plus tôt. Disputant 258 matches en 9 ans avec le Real Madrid pour 106 buts et 67 décisives, Gareth Bale est capable de grandes choses et compte bien briller du côté du pays de l'Oncle Sam. On parle davantage des Greens de MLS que de golf. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas manqué ses débuts.

Déjà efficace

Auteur d'une belle entrée contre Nashville lors d'une victoire 2-1, il a notamment pu évoluer avec un joueur qu'il a connu en Europe et qui est aussi arrivé à Los Angeles FC : Giorgio Chiellini. Après cette première partition, Gareth Bale faisait preuve d'enthousiasme : «j'essaie simplement de me mettre au diapason aussi vite que possible et de faire tout ce que je peux pour aider l'équipe lorsque je suis sur le terrain. Je veux essayer de contribuer autant que je peux, pour essayer de gagner des matches et de remporter des trophées.» Montrant déjà de belles dispositions lors de ses 20 premières minutes de jeu, Gareth Bale a de nouveau débuté sur le banc contre Kansas City (2-0), où il a pu encore plus s'illustrer.

Entré à la 65e minute de jeu en lieu et place du Ghanéen Kwadwo Opoku, Gareth Bale n'a mis qu'un bon quart d'heure pour ouvrir son compteur en Major League Soccer. Initiant un contre avec Cristian Arango avant de se lancer dans une longue course vers la droite, le Gallois a tenté sa chance à l'entrée de la surface. Un tir se logeant sur la droite du but qui n'a laissé aucune chance au gardien. De quoi satisfaire son coach Steve Cherundolo, qui était déjà en extase à son arrivée : «c'est un joueur unique. C'est un joueur qui peut changer un match, c'est un joueur qui peut décider des matches.» Gareth Bale débute parfaitement son parcours avec Los Angeles.