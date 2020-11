Serie A : Sassuolo s'offre le Napoli, Maxime Lopez buteur

Suite de la 6e journée de Serie A ce dimanche avec deux rencontres programmées à 18h. Au Stadio San Paolo, le Napoli (4e, 11 pts) accueillait une équipe de Sassuolo (5e, 11 pts) dans une bonne passe. Et les visiteurs ont empoché les trois points grâce à un penalty de Locatelli (58e) et un but du joueur prêté par l'Olympique de Marseille Lopez (90e+5, 0-2). Victorieux, les Neroverdi grimpent à la 2e place au classement, tandis que les Partenopei sont 5es.

Dans l'autre rencontre, l'AS Roma (10e, 8 pts) défiait la Fiorentina (11e, 7 pts). Grâce à des réalisations de Spinazzola (12e) et Pedro (70e), les Giallorossi se sont imposés sur leur pelouse (2-0) et remontent ainsi au septième rang de cette Serie A. La Viola, de son côté, reste dans la deuxième partie de tableau.

Le classement de Serie A ici.