PSG : Ousmane Dembélé a envoyé un sacré message à Luis Enrique

Le Paris Saint-Germain retournait au turbin ce dimanche avec le Trophée des Champions à disputer contre l’AS Monaco, sur la pelouse du Stadium 974 de Doha au Qatar. Une rencontre qui était importante pour plusieurs raisons. Les Parisiens, tenants du titre et vainqueurs de 10 des 11 dernières éditions, avaient l’objectif de débuter ce mois de janvier crucial par un premier titre cette saison, avant de jouer leur survie en Ligue des Champions contre Manchester City puis Stuttgart. Et sur le plan individuel, il y avait aussi beaucoup d’enjeux notamment pour Ousmane Dembélé, qui avait fait couler beaucoup d’encre avant la trêve des fêtes de fin d’année. Expulsé contre le Bayern Munich, l’international français avait eu quelques frictions avec Luis Enrique, selon les informations qu’avait dévoilées le journal L’Equipe. Le quotidien français mentionnait notamment des «séquences dignes d’un joueur inexpérimenté», ce qui pose un sacré problème pour un international français aux 53 sélections, champion du Monde en 2018 qui est passé par le FC Barcelone et le Borussia Dortmund. Surtout dans un groupe si jeune comme celui du Paris Saint-Germain.

Avant Noël, Luis Enrique avait d’ailleurs répondu à ces rumeurs de possibles brouilles en interne avec Ousmane Dembélé en conférence de presse : «c’est un message aussi pour les supporters. Toutes les informations et en particulier dans les matchs importants sont utiles. J’essaye de les utiliser. Je veux que tout le monde se rebelle, que tous ceux qui ne se sont pas échauffés aient envie de donner le meilleur d’eux-mêmes. Mon obsession, c’est de voir des joueurs qui ont envie de se battre. J’ai la même relation avec tous les joueurs. Je suis entraîneur. Je ne suis pas leur père, leur frère, leur bro. Je suis le coach. Je décide, je dois prendre des décisions, je n’ai aucun problème à les prendre, les meilleures pour mon équipe. Ce qui signifie sortir tout le monde de la zone de confort, ceux qui jouent plus comme ceux qui jouent moins. Je l’ai toujours fait dans ma carrière et je ne compte pas changer», avait déclaré l’entraîneur espagnol. Après quelques jours de vacances et de pause hivernale, les projecteurs allaient être braqués sur Ousmane Dembélé, titulaire en pointe de l’attaque parisienne, au cours d’une affiche dorée contre l’AS Monaco avec un titre à la clef.

Un leader qui a envoyé un message

Aligné dans un rôle de faux numéro 9, Ousmane Dembélé a rapidement été en vue dans ce choc. Auteur d’une première frappe contrée (2e), le numéro 10 francilien, très libre, s’illustrait à nouveau en déclenchant deux belles frappes, repoussée par Köhn (21e, 23e). Auteur de l’unique but de la rencontre, l’international français a conscience que la pause a fait du bien au groupe mais s’il reste du travail à faire pour se montrer plus efficace et réaliste : «après avoir eu dix jours de vacances. Le coach nous a quand même laissé dix jours, ça a fait du bien. C’est assez difficile de revenir mais on a mis de l’intensité. Je trouve que l’on a fait un bon match, même si on a raté quelques occasions. Après, des deux côtés, cela pouvait basculer. Je suis content d’avoir marqué au bout du bout, comme on dit. Encore un titre, c’est mon quatrième avec le PSG. Je suis heureux. Du doute ? Non. Monaco, c’est une bonne équipe. On l’a vu lors du match en Ligue 1, tout peu basculer. On a mené là-bas, ils sont revenus, ils étaient même passés devant. On est revenu. Voilà, tout peut se passer avec l’AS Monaco. On est content d’avoir un trophée et de gagner ce match», a-t-il déclaré. En confiance et très mobile, il était contré de justesse par un Köhn encore inspiré au retour des vestiaires (52e). Inarrêtable sur ses prises de balle et à l’origine des offensives parisiennes, il a souvent déstabilisé la défense monégasque, à l’image de ce nouveau rush (73e) ou de ce service lumineux pour Hakimi (74e).

Au-delà du but, de la victoire et du trophée remporté, Ousmane Dembélé veut avant tout retenir le plein de confiance pour le groupe, alors que le PSG entame un mois de janvier périlleux entre les deux affiches tant attendues contre Manchester City et Stuttgart en Ligue des Champions, les 16es de finale de la Coupe de France ou encore le choc contre le RC Lens en Ligue 1 : «le buteur du PSG ? Non, non. Tout le monde marque des buts. Tout le monde a des occasions. On essaye d’être efficace, de marquer plus de buts. Cette deuxième partie de saison va être excitante pour nous. On commence par un trophée. On est optimiste pour la suite. De la confiance pour le mois de janvier ? La Ligue des champions, bien sûr, mais au PSG, tous les matches sont importants. On va rester focus. On sait qu’il y a un match important contre Manchester City. Il est dans les têtes, on va essayer de gagner au Parc des Princes», a-t-il conclu. A voir ce que l’avenir réservera au PSG et à son numéro 10. Mais en tout cas, Ousmane Dembélé redémarre 2025 en fanfare. Un retour en grâce après la tempête.