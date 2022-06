Alexandre Lacazette dévoile les raisons de son retour surprise à l'OL

La suite après cette publicité

C'est peut-être déjà l'un des gros coups du mercato. Ces dernières semaines, on parlait d'Alexandre Lacazette dans bien des gros clubs européens. Son expérience et son statut de joueur libre en faisaient ainsi une belle pioche pour bien des écuries à travers l'Europe. Mais c'est l'OL qui a raflé la mise, parvenant à rapatrier son ancien attaquant référence. Il était présenté ce matin, aux côtés de l'état-major rhodanien composé de Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou. Il a logiquement été interrogé sur les raisons de son retour.

« Merci pour l’accueil, merci pour l’amour, j’ai rejoint Lyon surtout, car c’était évident ces dernières semaines pour moi, même s'il n'y avait pas de qualification pour une coupe d'Europe. Le projet était plus important pour moi, je me sentais utile, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Pour moi, c’était la meilleure décision », a ainsi lancé l'ancien Gunner, qui a aussi confié que la visite des dirigeants a pesé dans son choix : « ce que le club m’avait dit je le savais déjà, il ne m’a pas appris grand-chose dans les discussions, c’est plus le fait qu’il se soit déplacé en quelques heures pour me rencontrer qui a été significatif ».

Il sait ce qu'il peut apporter

Pour revenir chez lui, il a cependant dû faire des concessions sur le plan salarial. Pas un problème. « L'amour du club a suffi pour accepter la baisse de salaire. Le projet était important pour moi. Je suis heureux », a indiqué l'international tricolore, avant de confier qu'il compte bien aider à remettre l'OL sur le toit de la France : « j'ai pris du temps à prendre ma décision. Le football est un beau métier. C'était compliqué de suivre la dernière saison de l'OL à distance, car je ne pouvais pas aider. J'espère que cette période est terminée et que l'on va retrouver un grand Lyon ».

Il a aussi expliqué les domaines où il a progressé pendant son aventure anglaise et où il allait pouvoir aider : « j’ai progressé dans mon leadership, j’ai pris plus d’expérience, je peux analyser mieux les situations. Dans le jeu, j’ai aussi progressé dans plusieurs aspects. Je pense être utile dans le vestiaire aussi, je connais la maison, les valeurs du club. Il y a peut-être eu une cassure ces dernières saisons, j’espère aider tout le monde à retrouver cet amour et ce lien entre supporters, club et joueurs». Plus qu'à répondre sur le terrain maintenant !