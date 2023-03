PSG : Lionel Messi a déjà recalé un club

L’avenir de Lionel Messi (35 ans) est au centre des débats. En fin de contrat au PSG, l’Argentin a une offre de prolongation sur la table. Mais l’Emir du Qatar veut que Paris règle au plus vite son cas et formule une deuxième offre. En parallèle, d’autres clubs espèrent l’accueillir. Le FC Barcelone ne désespère pas.

En Arabie Saoudite, Al Hilal rêve de le faire venir, pour répondre à Al Nassr qui a recruté CR7. On évoquait récemment une offre XXL de 600 millions d’euros pour deux saisons. Une option que n’envisage pas Messi pour le moment selon Sport. Il souhaite continuer à jouer en Europe et jouer la C1 avant de s’envoler pour une destination plus exotique. Al Hilal, comme Al-Ittihad, peut donc faire une croix sur la Pulga pour le moment. Le joueur va, en revanche, continuer à occuper son rôle d’ambassadeur du tourisme en Arabie Saoudite.

