PSG : l’Émir met la pression pour Lionel Messi

La suite après cette publicité

Lionel Messi est un joueur du Paris Saint-Germain au moins jusqu’au 30 juin prochain. Mais l’Argentin pourrait y rester un peu plus lui qui bénéficie d’une offre de prolongation d’une année, plus une année en option, de la part du PSG. Le seul club à avoir formulé une proposition à l’heure actuelle. Mais le clan Messi n’est visiblement pas encore convaincu et veut aussi en savoir plus sur le projet de la saison prochaine.

Les dirigeants franciliens ne sont disposés à lâcher le morceau pour la Pulga. Selon Sport, le PSG prépare une deuxième offre pour Messi. Ils sont en train de finaliser les derniers détails de cette proposition (au moins une saison supplémentaire, ndlr) au Qatar avant de la présenter au clan Messi. L’Émir du Qatar aurait d’ailleurs demandé à ses équipes d’accélérer pour boucler définitivement ce dossier. De quoi mettre la pression à Luis Campos, qui n’a pas vraiment convaincu le champion du monde 2022.

À lire

Le Maccabi Haïfa y croit pour Krasso et vise Abergel