PSG : Luis Campos n’a pas convaincu Lionel Messi

Le 30 juin prochain, Lionel Messi sera en fin de contrat au Paris Saint-Germain. L’Argentin va donc devoir prendre une décision pour son avenir, lui qui bénéficie d’une offre de prolongation dans la capitale (contrat de 1 an+1 an en option). Mais l’Inter Miami ou encore Al Hilal espèrent le convaincre de les rejoindre. Le FC Barcelone, de son côté, rêve d’un retour du septuple Ballon d’Or.

Mais la Pulga n’a pas encore tranché. Concernant le PSG, des réunions ont été organisées entre la direction et le clan Messi, dont une notamment avant le match contre le Bayern Munich. The Athletic explique d’ailleurs que le joueur de 35 ans, qui attache une importance particulière au projet qui sera mis en place l’an prochain à Paris pour se décider, n’a pas été convaincu par Luis Campos, conseiller football du PSG. Le manque de détails et de clarté concernant la saison prochaine n’ont pas du tout plus au clan Messi. Le PSG va donc devoir revoir sa copie pour convaincre l’Argentin, qui était parti pour rester avant de changer d’avis.

