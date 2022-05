L1 : Troyes surprend le PSG au Parc des Princes

La suite après cette publicité

Champions de France, les Parisiens peinent pourtant a terminé leur saison en beauté. Boudé par son public du Parc des Princes, encore muet ce dimanche soir, le PSG devait assurer le spectacle après les récents matches nuls concédés contre Lens (1-1) et Strasbourg (3-3). Tout commençait parfaitement pour le club de la capitale, rapidement devant grâce à une réalisation de Marquinhos, parfaitement servi par Di Maria et bien aidé par une défense troyenne pas encore entrée dans son match (1-0, 6e). Mbappé obtenait ensuite un penalty, converti parfaitement par Neymar pour faire le break (2-0, 25e). On pensait alors voir le Paris Saint-Germain dérouler pour son avant-dernière sortie dans son enceinte, mais comme souvent en cette fin de saison, les Rouge et Bleu ont manqué de concentration, malgré la présence de ceux qu'on surnomme maintenant les Quatre Fantastiques : Messi, Mbappé, Neymar, Di Maria.

Quelques minutes après le break, Mendes se loupait complètement dans sa propre moitié de terrain. Ugbo pouvait alors récupérer pour enchaîner et réduire le score (2-1, 30e). Au retour des vestiaires, rien ne s'arrangeait pour le PSG, qui a concédé un penalty, transformé par Tardieu d'une panenka (2-2, 49e). Et malgré un but finalement refusé pour Neymar (58e), Paris manquait clairement de rythme en seconde période et donner même de l'espoir au club de l'Aube. Finalement, c'est sur un troisième match nul consécutif et sous les sifflets que le PSG terminera son match avant d'aller à Montpellier. L'ESTAC prend un point plus que précieux pour le maintien au Parc des Princes et pourra assurer sa place dans l'Elite contre Lens, devant son public.