MU - Southampton : les compositions sont là

La 22e journée de Premier League offre un duel fort intéressant entre Manchester United et Southampton. A domicile, les Red Devils s'organisent dans un 4-2-3-1 avec David De Gea dans les cages. Il peut compter sur Aaron Wan Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire et Luke Shaw. Fred et Scott McTominay composent le double pivot. Seul en pointe, Edinson Cavani est soutenu par Marcus Rashford, Bruno Fernandes et Mason Greenwood.

De son côté, Southampton opte pour un 4-4-2 classique avec Alex McCarthy comme dernier rempart. Kayne Ramsey, Jan Bednarek, Jack Stephens et Ryan Bertrand composent la défense. James Ward Prowse et Alexandre Jankewitz composent le double pivot tandis que Moussa Djenepo et Stuart Armstrong prennent les couloirs. Che Adams et Danny Ings sont associés en attaque.

Les compositions :

Manchester United : De Gea - Wan Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - Fred, McTominay - Rashford, Fernandes, Greenwood - Cavani

Southampton : McCarthy - Ramsey, Bednarek, Stephens, Bertrand - Armstrong, Ward Prowse, Jankewitz, Djenepo - Adams, Ings