Mercato : le Barça a déjà bouclé une recrue à 20M€ !

Une année de transition. Après le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone savait que cet exercice 2021-22 serait très difficile. Les Culés ont dû changer d'entraîneur en cours de saison tout en ayant des résultats loin d'être à la hauteur du standing du club. Conscients de cela, les dirigeants blaugranas ont déjà apporté du sang neuf cet hiver avec notamment les arrivées de Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré. Ils comptent poursuivre ainsi cet été.

Parmi les priorités de Xavi, il y a bien sûr le recrutement d'un numéro 9. À l'heure actuelle, Robert Lewandowski est la priorité. Dans l'entrejeu aussi, les pensionnaires du Camp Nou souhaitent mettre la main sur un milieu. Et ils ont déjà bien avancé sur ce dossier. Selon AS, le Barça s'est mis d'accord avec Carlos Soler. Sous contrat jusqu'en 2023 à Valence, le joueur de 25 ans a tapé dans l'oeil du club catalan.

De Jong, la clé du transfert

Le média espagnol ajoute que les Barcelonais se sont également entendus avec le club ché pour un transfert cet été. Les bonnes relations de Mateu Alemany, ancien directeur général de Valence, ont facilité les négociations qui sont déjà très avancées. AS parle d'une opération à 20 millions d'euros. Si tous les voyants sont donc au vert, les Culés ont encore un dernier détail à régler. En effet, pour boucler cette arrivée, ils devront vendre Frenkie de Jong, qui sera la clé du mercato barcelonais.

Mais pas certain que le clan De Jong joue le jeu et aide le Barça à aller au bout de son plan. Ce qui est certain, c'est que Xavi a validé les deux opérations avec sa direction. L'entraîneur ibérique a déjà des idées pour la saison prochaine, où Busquets et Pedri seraient intouchables dans l'entrejeu. Carlos Soler, qui estime qu'il est temps de quitter le club de son coeur où il a fait toute sa carrière afin d'évoluer en C1 et passer un cap, se battrait pour une place avec Kessié ou Gavi. Mais tout cela dépend du bon vouloir de De Jong.